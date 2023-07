Revitalização de duas bases da Guarda são entregues pela Prefeitura

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Núcleo Operacional Lagoa Itatiaia passou por revitalização que foi entregue na quarta-feira (26) para receber o efetivo que vai atender a região dos bairros Itatiaia, Maria Aparecida Pedrossian, Itamaracá, Tiradentes e Cristo Redentor.

De acordo com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), a base na Lagoa Itatiaia serve de apoio a Gerência Operacional instalada no Parque Jacques da Luz, Vila Moreninha III, que atende a região do Bandeira. O local também passou por revitalização, entregue nesta terça-feira (25).

“Como a Gerência Operacional é distante e a região do Bandeira é extensa, o Núcleo vai dar esse apoio atendendo uma região concentrada por bairro, dando mais agilidade, rapidez e eficácia no atendimento à população, com guardas e viaturas 24h”, detalha o secretário da Sesdes, Anderson Gonzaga.

Presidente do bairro, Monique Merlone, comenta que o local é frequentado por pessoas além de moradores do bairro e que a inauguração foi muito esperada. “Nós estamos felizes porque era um pedido dos moradores, já que aqui é um lugar muito frequentado por quem busca por lazer e atividades físicas, tanto por moradores do bairro, da região e também de outros lugares, então a gente precisa mesmo de uma segurança a mais para todos”, comenta.

O local passou por serviços de manutenção, limpeza, conserto nos banheiros, além da pintura da unidade e contou com o trabalho voluntário dos próprios servidores da Guarda.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também