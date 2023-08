Revitalização de praças esportivas promovem integração entre moradores da Capital

Moradores de mais três bairros de Campo Grande, sendo o Aero Rancho, Jardim Centenário e Jardim Santa Felicidade, ganharão nos próximos meses espaço revitalizado para a prática de esportes, atividades físicas e de lazer.

No Aero Rancho, a movimentação de máquinas e trabalhadores já está mudando o cenário do local e nos outros dois bairros, a prefeita Adriane Lopes assinou nesse sábado (19), a ordem de serviço, autorizando o início das obras. Só neste ano, a administração municipal já colocou à disposição da comunidade 16 academias ao ar livre, muitas delas dentro dos projetos de reestruturação das praças esportivas.

“Quando a gente tem um espaço para praticar esportes , quando as nossas crianças tem um campinho para jogar bola, as mulheres tem um espaço para fazer uma atividade física, uma caminhada, a gente reduz a fila na unidade de saúde, a gente tem melhor qualidade de vida”, afirmou Adriane Lopes.

O caso o mais emblemático é da chamada “Arena Buracão”, no Aero Rancho Setor 3. “Cheguei aqui com 5 anos de idade, hoje estou com 53 anos, e falo que chegamos a acreditar que essa obra não sairia do papel. E hoje graças a Deus, eu e os moradores temos a alegria de ver que está se tornando realidade” , comentou o presidente da Associação dos Moradores do Aero Rancho Setor 3, Nilson Ferreira de Oliveira.

É o caso da Ednilza Vicente, 47 anos e que há 40 mora em frente a “Arena Buracão”. Sem poder trabalhar, ela ajuda na renda familiar vendendo salgados na calçada da casa onde mora. Ela conta que nos dias de jogos chegou a vender 100 salgados. Com a revitalização da praça esportiva, ela vive a expectativa de dias melhores para ela e para os netos, que logo terão lugar seguro para brincar, quando a obra for concluída.

No Jardim Centenário, Luiz Camilo, filho de José Camilo, o primeiro presidente da Associação de Moradores do bairro, disse que há três anos a comunidade aguarda pela reforma do campinho de futebol. “Vai ser uma beleza, vai ter iluminação e a reforma do campo, e vai ser bom que aqui temos uma escolinha de futebol”. Segundo ele, em alguns finais de semana mais de 500 pessoas ficam em volta para assistir as partidas dos campeonatos realizados no local.

“Quero agradecer a Prefeitura que não tem medido esforços para atender não só o Centenário, mas também outros bairros, levando qualidade de vida a todos, seja na área da saúde, na educação e no saneamento básico”, disse Valdinei Rosa, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Centenário.

Ao falar em nome da Assembleia Legislativa, o deputado Lídio Lopes, enfatizou a importância das parcerias em benefício da população da Capital. “Um resultado fantástico para Campo Grande, porque muito mais do que lançar obras é revitalizar e arrumar o que já existe, é cuidar do serviço público e cuidar das pessoas. Teve o desafio de revitalizar todas as escolas municipais. Fazer tapa-buraco, fazer recape, lançar asfalto novo. E fará muito mais com as parcerias”, disse o deputado.

As obras

No Aero Rancho serão investidos R$ 8556,84 mil. Todo o gramado será trocado, serão colocados alambrados, refletores, pista de caminhada (de asfalto), playground, pista de passeio (calçadas), plantio de 12 ipês e instalação de dois bebedouros, sendo um para os pets.

No Jardim Centenário será feita recomposição do gramado, colocação de traves em tamanho oficial e na quadra de esportes que compõe o complexo esportivo, a quadra será pintada e o espaço ganhará novas tabelas de basquete de traves para a prática do futebol de salão. Assim como na maioria das praças revitalizadas, no Centenário também serão instalados refletores.

O espaço no Jardim Santa Felicidade segue o padrão do projeto de revitalização, com a trocado gramado e melhoria da estrutura para a prática esportiva.

Deixe seu Comentário

Leia Também