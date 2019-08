Revitalização do Ayrton Senna começará em até 45 dias

Joilson Francelino, com informações da assessoria

As obras de reforma e revitalização do Parque Ayrton Senna devem ser iniciadas em até 45 dias. O projeto, que tem prazo de execução de seis meses, contempla reforma e ampliação da estrutura administrativa, revitalização das quadras poliesportivas, troca de instalações elétricas, sanitárias, projeto de prevenção de incentivo e reforma completa do parque aquático, interditado desde 2014.

Do orçamento total, mais da metade, R$ 641,1 mil, serão destinados à reforma do complexo aquático de três piscinas (uma delas semi olímpica), abrangendo manutenção das bombas, substituição dos azulejos de revestimento das piscinas, troca de filtros, impermeabilização.

A reforma e ampliação da estrutura administrativa vai custar R$ 463 mil, abrangendo reparo do telhado; instalação de gradil para evitar a formação de ninhos de pombas; troca de louças sanitárias, azulejos e adaptação de um banheiro para pessoas com deficiência física. As quadras poliesportivas serão repintadas.

Em 2017, o Parque Ayrton Senna, que ocupa uma área de 32 hectares no bairro Aero Rancho, estava interditado por decisão do Corpo de Bombeiros. A prefeitura teve que contratar um projeto de prevenção e combate de incêndio para reabrir o espaço à comunidade.

Além da reforma e revitalização que será iniciada, já está em andamento a construção da pista oficial de atletismo no Parque Ayrton Senna, um investimento de R$ 8,5 milhões. A pista de 400 metros, com 8 raias, está sendo emborrachada. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos concluíram a terraplanagem do campo em torno da pista (que será gramado).

O campo será usado para as competições de salto com vara; salto a distância e lançamento de dardo. Também está em andamento a construção do prédio que abrigará os vestiários, banheiro e alojamento, com 200 metros quadrados de área construída.

