Revitalização do Monumento dos Tuiuiús entra na "reta final"

A obra de revitalização do Monumento dos Tuiuiús, localizado em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, entrou em sua reta final, com a estrutura principal quase concluída e avançando para as fases de acabamento.

A revitalização do monumento está sendo conduzida pelo artista plástico Cleir em parceria com as cinco cooperativas do Sicredi com sede no Mato Grosso do Sul e a Aena, a empresa gestora do aeroporto da Capital.

“A obra está bem encaminhada, dentro do prazo e até adiantada. Está ficando perfeita, tanto na restauração quanto na parte estrutural. Já estamos colocando tela em uma parte da asa e aplicando o zarcão, que é a base para a finalização. Até sexta-feira, fecharemos toda a montagem da estrutura, soldas e ajustes. Deixo a ave praticamente pronta hoje, restando apenas a aplicação do concreto e argamassa. A revitalização das outras duas esculturas será rápida, graças ao trabalho bem planejado”, afirmou Cleir.

No total, serão reconstruídas as três esculturas de tuiuiús, chamados de Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo, que foram danificadas durante um vendaval na Capital.

A restauração dessas obras preserva a simbologia original, que além de homenagear o pantanal, representa a conexão entre a natureza e a aviação, com as aves simbolizando as posições de pouso, decolagem e abastecimento de aeronaves.

Celso Ramos Regis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, destacou a missão da instituição com a reforma.

“Unir forças para revitalizar esse monumento é honrar a identidade sul-mato-grossense. O Sicredi entende que cultura e sustentabilidade são pilares para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Essa parceria com a Aena e o Cleir não apenas restaura um símbolo, mas fortalece o orgulho local e o legado artístico do estado”, afirmou.

O prazo estimado para a entrega das obras segue sendo o final de julho.

