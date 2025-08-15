Revitalizado, Monumento dos Tuiuiús no Aeroporto de Campo Grande terá reinauguração

No próximo dia 19 de agosto será entregue à população a revitalização do Monumento dos Tuiuiús, um dos principais cartões-postais da Cidade Morena no Aeroporto Internacional de Campo Grande, como parte das comemorações dos 126 anos da capital sul-mato-grossense.

O projeto devolve à cidade três esculturas icônicas: Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo, que foram reconstruídas após terem sido danificadas por um vendaval. A revitalização feita pelas mãos do artista plástico Cleir, é resultado da parceria entre as cooperativas Sicredi em Mato Grosso do Sul e Aena Brasil, responsável pelo aeroporto.

Inaugurado há 25 anos, o monumento presta homenagem ao Pantanal e simboliza a conexão entre a natureza e a aviação, representada pelos tuiuiús em poses que lembram pouso, decolagem e abastecimento, um marco de boas-vindas para quem chega a Campo Grande.

“Queremos que essa entrega seja um presente à cidade, celebrando sua história e sua identidade cultural”, afirma Celso Ramos Regis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também