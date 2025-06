Riedel assina convênio para construção de 252 casas em aldeias e assentamentos

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel (PSDB), assinou nesta segunda-feira (2) um convênio para a construção de 252 unidades habitacionais destinadas a comunidades indígenas e assentamentos. O investimento total para a construção dessas moradias ultrapassa R$ 23 milhões de reais.

As moradias serão distribuídas em 10 aldeias e 3 assentamentos localizados nos municípios de Aquidauana, Anaurilândia, Maracaju, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Rio Negro, Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia.

Durante o evento realizado no auditório da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), em Campo Grande, o governador Riedel destacou a importância da cooperação para o avanço do programa: “Você vê a importância de uma bancada federal atuante, ativa, coesa… o que mais importa, gente, é essa parceria e essa união pelo resultado.” Riedel também agradeceu o empenho da Assembleia Legislativa.

A ação é uma parceria da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) com o Governo Federal (Ministério das Cidades), por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) Rural. Foram assinados 252 contratos para entidades rurais, chamadas de Oga Porã, que serão beneficiadas pelo programa.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro Dino (PP), afirmou: “O que resta para nós neste evento é a confirmação de um modelo de gestão. Um modelo que, conforme temos trabalhado na Assembleia, põe à frente das discussões políticas e ideológicas o resultado para a população. O Mato Grosso do Sul vive um momento institucional de maturidade política… Nós queremos fazer entrega para a população. Os 24 deputados defendem política de resultado, porque a gente faz política com responsabilidade.”

Estiveram presentes no ato Augusto Rabelo, secretário de Habitação do Ministério das Cidades; Mauro Luiz Batista, co “Mauro do Atlântico”, prefeito de Aquidauana entre outros prefeitos; e deputados da bancada federal, Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira Filho (PSDB) e Geraldo Resende Pereira (PSDB).

Valdo Pereira de Souza, presidente da Comunidade Organizada em Defesa de Moradia no Mato Grosso do Sul, declarou: “Nós, das entidades organizadoras, estamos muito contentes, muito felizes por esse momento e por esse benefício. As famílias lá na ponta é que recebem esse benefício, é que está muito contente com esse trabalho. Portanto, nós só temos que agradecer a vocês.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também