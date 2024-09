Riedel e Ministério Público discutem benefícios à sociedade

Com a ideia de propor ações conjuntas para trazer benefícios a sociedade sul-mato-grossense, o governador Eduardo Riedel recebeu durante uma reunião nesta terça-feira (17), o Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa.

A conversa teve como base alinhas a parceria e criar ações que trarão benefícios na área da segurança pública, inclusão e acessibilidade.

Riedel destacou que esta parceria pode ajudar muito na realização de políticas públicas importantes ao Estado.

"É sempre importante a visão do Ministério Público, principalmente nas causas relacionadas aos indicadores que o Brasil tem de violência contra a mulher, de proteção a criança e adolescente. Podemos trocar informações. É um grande parceiro nestas ações junto aos municípios e o próprio Estado".

O corregedor nacional Ângelo Fabiano ressaltou que a reunião foi positiva. “Fomos muito bem recebidos pelo governador. Tratamos de temas como combate a violência contra as mulheres, reforço nos investimentos nas delegacias especializadas (atendimento à mulher), assim como melhor estrutura para realização das investigações e acolhimento às vítimas”.

Também participaram da reunião o secretário Rodrigo Perez (Segov), a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, o procurador-geral de Justiça de MS, Romão Ávila, assim como membros do Conselho Nacional do Ministério Público.

