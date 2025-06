Riedel quer erradicar a pobreza extrema até o final do mandato em MS

Durante o Fórum Participativo “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2050” sediado na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quarta-feira (18), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel ressaltou transformação energética rumo a 2030, dentro da agenda nacional sem esquecer do setor social.

A Estratégia Brasil 2050 é uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e visa reunir percepções e propostas que apontem caminhos para o desenvolvimento sustentável do país nos próximos 25 anos.

"Nós olhamos para MS em 2030 e enxergamos um estado que iria fazer uma transformação da sua Infraestrutura, que iria crescer o dobro do PIB nacional, porque isso traz renda, emprego, benefício para as pessoas, iria conseguir fazer um alto índice de inclusão, diminuindo a pobreza extrema" citou Riedel.

O governador apontou que ao assumir em 2023, o nível de pobreza extrema era 2,7% e chega a 1,9% neste ano. "E quero terminar esse meu mandato, erradicando a pobreza extrema do estado do Mato Grosso do Sul. E esse caminho é um caminho que passa por política pública".

No planejamento para 2050 o governador destacou a necessidade de rever seus arcabouços legais. "E esse movimento só foi possível, porque a diretriz estava traçada. Porque o plano estratégico estava colocado. E nós pensamos no médio prazo".

A Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet apontou a transformação econômica gerada através da conexão do Mato Grosso do Sul com a China através da Rota Bioceânica. "Se nós não diminuirmos essa distância, os nossos produtos chegam mais caros em outros países [...] Se o Brasil já tivesse a cultura do planejamento, essa Rota Bioceânica já estava inaugurada há pelo menos 10 anos".

"É um projeto que vai permitir que a gente possa levar para o mundo uma visão de multibrasil que a gente quer e trazer o mundo para dentro do Brasil", concluiu Simone

Durante o evento que ocorre ao longo do dia, será realizado o painel “Desafios e Oportunidades para o Brasil que Queremos”, com a participação de entidades como FIEMS, FAMASUL, FECOMÉRCIO, universidades, pesquisadores e representantes da sociedade civil organizada.

Após colhidos todos os dados e demandas da sociedade civil durante os encontros promovidos pelo Governo Federal buscando caminhos para o desenvolvimento sustentável do país nos próximos 25 anos. Uma carta conjunta será entregue pelo presidente Lula para nortear políticas públicas regionais e nacionas.





