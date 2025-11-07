Menu
Risco de temporais obriga Energisa a manter plano de contingência em MS

Previsão aponta para rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h

07 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Equipes da Energisa seguem atuando em várias cidadesEquipes da Energisa seguem atuando em várias cidades   (Divulgação/Energisa)

A possibilidade de um novo temporal atingir Mato Grosso do Sul nos próximos dias, principalmente nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, obrigou a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, manter o plano de contingência.

Na última quarta-feira, dia 5, Campo Grande foi uma das cidades mais atingidas pela mudança climática, com quedas de energia, ventos intensos e vários raios.

Segundo a concessionária, o plano, ativado ainda no domingo (2), "ainda permanece em operação diante das novas previsões de tempestades severas divulgadas pelo Cemtec-MS e NetClima".

De acordo com os institutos meteorológicos, a previsão exige atenção redobrada nos próximos dias, onde sexta e sábado (8), há possibilidade de chuvas fortes, ventos entre 60 e 80 km/h, descargas atmosféricas e queda de granizo em diversas regiões do Estado.

Já para o domingo, existe a previsão de chuvas moderadas, com raios e rajadas de ventos de até 50 km/h.

A meteorologista e consultora da Energisa, Drª Ana Paula Paes, explica que a formação de novas áreas de instabilidade está associada à atuação de um ciclone extratropical acoplado a uma frente fria, fenômeno que deve aumentar o risco de temporais.

Durante os períodos de tempestade, a Energisa orienta a população a adotar medidas preventivas:

  • Mantenha-se em local seguro durante tempestades;
  • Desligue os aparelhos da tomada para evitar danos por oscilações ou descargas elétricas;
  • Não se aproxime de cabos rompidos ou objetos em contato com a rede elétrica.

