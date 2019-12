Riviera Home Club da Plaenge é sucesso de vendas em Campo Grande

Quem já ouviu dizer que Campo Grande tem de tudo e que só falta praia? Pensando neste conceito, a Plaenge elaborou ao longo de vários anos e lançou agora em 2019 seu 1º empreendimento horizontal em Campo Grande: o Riviera Home Club. No último fim de semana, clientes puderam adquirir seus lotes em um empreendimento que traz projeto paisagístico único e tecnologia subterrânea nunca vista em MS, em 230 mil m² de área, atendidos pela equipe Plaenge, corretores e imobiliárias parceiras.



Em um evento inédito na Central de Apartamentos Decorados da Plaenge, os clientes puderam conhecer o loteamento Riviera Home Club, como dimensões de cada lote, áreas comuns que serão entregues aos moradores com a finalização das obras, andamento e execução do projeto bem como as possibilidades de construção das casas. Somente no primeiro dia foram comercializados cerca de 80% dos lotes.



Realização de um sonho



O casal Rafael Lopes e Giovana Ribeiro Muniz de Andrade creditaram a aquisição do lote no Riviera Home Club a realização de um sonho. “A sensação em adquirir foi muito boa. É um sonho realizado para a gente. A segurança foi um fator fundamental, além claro da estrutura, área de lazer. Nós temos filhos pequenos e o empreendimento também pensou em tudo nisso. Gostamos bastante”, disse a empresária.



Para Rafael, a aquisição foi uma escolha muito bem planejada. “Estávamos analisando há uns 6 meses um local para construir nossa casa. Quando ficamos sabendo desse lançamento recentemente, aguardamos e acho que fizemos uma excelente escolha”.



Inovações e conforto para morar



Quem também se impressionou com as áreas comuns e tecnologia do loteamento foi o empresário Francisco Pires de Oliveira.



“O que me levou a adquirir o lote no Riviera Home Club e morar lá foram as áreas comuns, como o salão de festas, por exemplo. O acesso seguro e facilitado, sem filas para os convidados e claro, privacidade. O complexo de piscinas também estilo praia é muito bonito e diferente”, disse o empresário.



E não somente o empresário, mas os familiares também aguardaram com expectativa pelo lançamento do Riviera Home Club e puderam escolher seus lotes. “Eu já adquiri outros empreendimentos da Plaenge e sempre foi um ótimo negócio”.



Para o casal Paulo Pagliosa e Luciana de Paula Brito, as inovações do loteamento e a credibilidade da marca Plaenge foram fundamentais na escolha. “Eu estou feliz porque viemos com o propósito de investir e morar. Em um primeiro momento, a inovação do condomínio em relação ao que já existe na cidade, entre elas a área de lazer diferenciada foram as principais motivações, além da credibilidade da Plaenge. É nossa primeira aquisição com a marca”, declarou a servidora pública.



O analista de sistemas Eberson Terra acredita que o loteamento Riviera Home Club é uma ótima opção de investimento. “Primeiro que acredito na marca Plaenge que tem muitos anos de história. A gente sabe e confia. Também porque acreditamos que é um bom investimento em uma região da cidade que vai crescer bastante. E claro, por ser alto padrão com diferenciais que você ainda não encontra na cidade. Sem dúvida, estou bastante feliz pela aquisição”.



Marco histórico



Para o gerente de desenvolvimento urbano da Plaenge, Leonardo Lopes Turin, participar da criação do projeto Riviera Home Club é muito empolgante.



“Apresentar um novo conceito de produto em Campo Grande, onde a Plaenge já está há mais de 30 anos e que entende bem os anseios de cada cliente e suas necessidades, aliada a experiência de sucesso em projetos pilotos de condomínios horizontais foi muito interessante. E agora, nós fomos os primeiros loteadores de Campo Grande a aprovar junto a Energisa, um projeto com rede elétrica 100% subterrânea e vamos executá-lo nos próximos dois anos. Isso será um grande diferencial para o empreendimento”, explica.



O Riviera Home Club consolida um novo passo da Plaenge que celebra em 2020, seus 50 anos de atuação no segmento da construção e desses, 32 anos em Campo Grande.



Para o diretor da Plaenge, Édison Holzmann, o momento é único. “Estamos marcando um passo novo importante na empresa, que é o início das nossas operações na área de desenvolvimento urbano e loteamentos de forma estruturada e contínua em várias cidades onde atuamos no Brasil”.



Ainda segundo Holzmann, o loteamento Riviera Home Club é uma resposta a um pedido por parte dos clientes. “Vinham até nossa Central de Decorados e pediam: ‘Porque a Plaenge não lança um loteamento fechado?’. Então, há cerca de 12 anos resolvemos fazer pilotos. O último deles, o Ecoville Dourados que foi um grande sucesso e um marco na cidade. Então nós percebemos que o know-how que a Plaenge desenvolveu ao longo desses 50 anos em entender o cliente, desenvolver produtos e atender sua demanda, estava credenciando a empresa para dar esse novo passo. Com isso oferecemos mix maior de produtos aos clientes e atender melhor a sociedade sul-mato-grossense, e das outras cidades e Estados onde nós atuamos”, finaliza.



Riviera Home Club



Batizado com nome da extensa e luxuosa faixa litorânea de um dos destinos mais sofisticados do mundo, a Riviera Francesa, o novo empreendimento traz dentro de seu complexo a valorização das belíssimas praias brasileiras para Campo Grande.



O Riviera Home Club possui em seu projeto 249 lotes que variam entre 500m² a 740m², com uma infraestrutura do 1º loteamento de alto padrão, com energia elétrica subterrânea, pronta para receber cabeamento de fibra óptica das operadoras, além de um complexo de piscinas que é um verdadeiro oásis inspirador, próximo a um centro de convivência equipado com o requinte que a Plaenge já entrega em seus empreendimentos, e uma rica área verde e arborizada.



O empreendimento traz em seu projeto áreas comuns pensadas em proporcionar o máximo da liberdade e bem-estar para todas as idades, sem abrir mão da privacidade. Conta com um sistema inovador com identificação por meio de QrCode, onde o morador pode cadastrar seus visitantes por determinado tempo na plataforma de segurança do condomínio, reduzindo o tempo de acesso ao local de destino, evitando longas filas de espera.



Ruas Arborizadas e Praias pelo caminho



O loteamento é projetado com mais de 1.400 árvores plantadas. A arborização foi realizada com árvores de diferentes espécies por cada rua, com floração em variadas épocas proporcionando um colorido o ano todo e garantindo identidade visual para cada via.



Entre as espécies que serão plantadas no Riviera Home Club terá os tradicionais Ipês (rosa, amarelo, branco e roxo), Pata de vaca, Quaresmeira, Magnólia, Pau Ferro, Manacá da Serra e Pau Brasil. Além destas, serão plantadas também palmeiras de espécies variadas e forrações valorizando o colorido do loteamento.



O local conta com um projeto de paisagismo com árvores e palmeiras, com florescimento durante todo ano e trabalhando todos os sentidos, assinado pelo renomado arquiteto e paisagista brasileiro Benedito Abbud.



Dentro do Riviera Home Club, as ruas levam nomes de praias brasileiras e no coração do loteamento há duas lindas praças: Ipanema e Enseada, com espaços esportivos, como quadra de tênis oficial (saibro), areia e poliesportiva, além de um espaço verde – com previsão de expansão de quadras futuramente – paisagismo e bicicletário, para lazer de moradores e visitantes.



Localizado na região leste da Capital, local que tem apresentado desenvolvimento e espaço para projetos da Plaenge, o Riviera Home Club está situado no Jardim Veraneio, com rápido acesso ao Parque dos Poderes, Parque das Nações Indígenas e Shopping Campo Grande.



Serviço



Para quem se interessou e deseja conhecer mais sobre o loteamento Riviera Home Club, basta se dirigir ou entrar em contato com a equipe comercial na Central de Apartamentos Decorados da Plaenge, que fica no cruzamento da Via Park x Mato Grosso (Avenida Nelly Martins, nº 51). No local, é possível conhecer mais detalhes nas maquetes do loteamento e do empreendimento, ou então por meio das imobiliárias cadastradas.



Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3322-9600 ou por meio do WhatsApp (67) 98111-0033.

