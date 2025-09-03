Roda de Negócios Brasil-Chile destaca R$ 551 milhões do Governo Federal na Rota Bioceânica

Autoridades brasileiras e chilenas participaram nesta quarta-feira (3) da “Roda de Negócios Brasil–Chile”, realizada na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems). Na oportunidade a ministra Planejamento e Orçamento, Simone Tebet ressaltou os investimentos do governo federal para viabilizar a alça de acesso à ponte da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho. “São 551 milhões só para a alça”, trecho de cerca 13,1 quilômetros de rodovia que liga a BR-267 à ponte sobre o rio.

"O dinheiro para a obra terminar já está no orçamento brasileiro. Acabei de entregar para o Congresso Nacional, dia 31 de agosto, o orçamento de 2026. Está lá uma ação específica da Rota Bioceânica.

Colocamos até um recurso a mais, são R$ 551 milhões. Também incluímos as obras do PAC, da BR-267, da MS- 419 de Aquidauana, do contorno de Três Lagoas. Nós temos mais de R$ 10 bilhões em investimentos do Governo Federal em Mato Grosso do Sul", apontou Simone.



O governador Eduardo Riedel falou sobre a relação comercial com o Chile. “Mato Grosso do Sul exportou 210 milhões de dólares para o Chile, importou 197 milhões de dólares. Isso vai incrementar muito essa relação comercial, mas também todo o desenvolvimento logístico com relação à exportação para outros países, a reimportação de outros países, não só para o Chile, mas para todo o mercado da América do Sul, estamos falando de Argentina, Paraguai e Brasil, a partir de Mato Grosso do Sul.”



Sobre os impactos da Rota Bioceânica, Riedel afirmou que será uma medida de desenvolvimento para o Chile, Argentina, Paraguai, o Mato Grosso do Sul e, consequentemente, o Brasil.” Quanto à ampliação das exportações para mercados internacionais, destacou: “Não só para a China, mas para os mercados asiáticos. A China é a maior compradora do Mato Grosso do Sul e do Brasil, mas todo esse Centro-Oeste e parte da região Sul e Sudeste podem integrar na rota, fazer exportação para todo aquele mercado asiático. Estamos falando do Sudeste Asiático, estamos falando da China, do Japão, que abre mercado para carne agora, uma série de produtos, Vietnã, Indonésia, Malásia, Singapura.”



O governador também ressaltou a importância do Brasil como consumidor de manufaturados: “Temos que lembrar que o Brasil é um grande consumidor também de manufaturados, e que vão poder, através do Chile, e de toda essa estrutura logística, acessar o mercado da América do Sul.”



A ministra Simone Tebet destacou os investimentos adicionais. “Se nós colocarmos isso tudo na conta, nós passamos R$300 milhões”, incluindo alfândega, segurança de fronteira e conectividade de internet.

Tebet acrescentou que a ponte deve ficar pronta “no primeiro semestre de 2026”, permitindo já o tráfego, enquanto a alça ainda está em desenvolvimento, mas nada impede o uso da rota. Ela ressaltou que os investimentos visam alavancar as exportações do país.



O evento reuniu produtores, exportadores e importadores para discutir cooperação bilateral, ampliação de parcerias empresariais e projetos estratégicos, como a Rota Bioceânica. Entre os presentes estavam o ministro de Fomento e Turismo do Chile, Álvaro García, governadores regionais chilenos, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o secretário estadual Jaime Verruck, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), além de empresários e representantes do setor produtivo.



Riedel destacou a presença de empresas chilenas no estado. “A indústria chilena é uma das que mais estão investindo hoje no Mato Grosso do Sul. Arauco, com um projeto de R$ 25 bilhões aqui, transformando uma região. A Sonda, vocês acompanharam, o investimento de mais de R$ 350 milhões na infraestrutura de fibra ótica, já estão conectados por 79 municípios, mais de 1.200 pontos de acesso e 128 praças com internet gratuita. Então, está acontecendo uma transformação digital no Estado, através do investimento de uma empresa que é chilena, e que vai contribuir muito aqui com o Mato Grosso do Sul, nessa transformação digital, e vai ajudar a rota, porque cada vez mais os processos aduaneiros, eles são digitalizados, eles são informatizados, e a fibra ótica está chegando lá em Porto Murtinho pra facilitar também o trabalho da Receita Federal, da Polícia Federal, tanto brasileira quanto do lado paraguaio. Então, a rota, em todas as suas frentes, tem amadurecido pra em 2027 estar operacional.”

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a integração com a iniciativa privada, foco dessa nova etapa. “A rota já é considerada uma realidade. Vamos continuar encontrando uma solução para que esses gargalos de burocratização não impeçam que esta rota consiga fluir na imaginação do que é necessário e do que é preciso. Eu acho que todos esses países que estão aqui estão, de certa forma, estão comprometidos com o objetivo de integrar e fazer com que a rota seja realmente um canal de interação com os países asiáticos, mas, acima de tudo, com as oportunidades que esse mercado possa gerar como a Mato Grosso do Sul, estimulando cada vez mais o comércio entre os chilenos e o Mato Grosso do Sul e também com esses países que vão integrar a rota de uma maneira muito fácil, a iniciativa privada avançando.”



Perspectiva chilena

O ministro de Fomento e Turismo do Chile, Álvaro García destacou a prioridade do Chile na Rota Bioceânica: “Neste ano, temos feito crescer os portos do país, para que os produtos que venham ou saiam ao Brasil entrem com maior celeridade. Temos melhorado os passos de território, as rotas. O sonho do corredor bioceânico já é uma realidade. Ambos os governos estão muito comprometidos com esta iniciativa. Sabemos que tanto o Brasil quanto o Chile se verão enormemente beneficiados, e esperamos que esta roda de negócios que hoje acontece aqui gere novas oportunidades para a nossa gente. A inversão é a melhor forma de gerar empregos de qualidade, e bons empregos significam melhor qualidade de vida para a nossa gente.”





Infovia Digital e conectividade

O projeto da Sonda, maior integradora latino-americana, prevê a implantação da Infovia Digital, iniciativa de R$ 887 milhões que levará conectividade de alta velocidade a 79 municípios do estado, impactando 1,7 milhão de pessoas diretamente. A rede incluirá internet gratuita em 129 praças públicas e funcionará por 30 anos, impulsionando o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Até 2024 serão implantados sete mil quilômetros de fibra ótica, interligando municípios e facilitando processos digitais e aduaneiros, essenciais para a operação da Rota Bioceânica.

