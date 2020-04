Rodoviária de Campo Gande permanecerá fechada por mais 15 dias

Mauro Silva, com informações da assessoria

A prefeitura de Campo Grande decidiu manter o Terminal Rodoviário de Campo Grande fechado para embarque e desembarque por mais 15 dias. A decisão foi publicada na tarde desta segunda-feira (13) no Diário Oficial (Diogrande), a ação é recorrente a estratégia para evitar a disseminação do Covid-19.

De acordo com os números da prefeitura, o local atende mensalmente cerca de 4 mil pessoas e há um público flutuante de mais 2 mil. Com a decisão, a rodoviária fica interditada até o próximo dia 28.

O fechamento da rodoviária e a proibição da circulação de ônibus de transporte de passageiros em Campo Grande, segundo o prefeito Marquinhos Trad, é uma medida necessária para restringir a circulação de pessoas de outros estados, principalmente, de São Paulo e do Rio Janeiro, os principais epicentros no Brasil da pandemia do Covit-19, concentrando mais da metade dos casos de coronavírus (12.126 de um total de 23.430 ) e quase 800 mortes.

