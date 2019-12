Rodoviária espera movimentação de 46 mil passageiros no fim de ano

Faltando quatro dias para o final do ano, o Terminal Rodoviário de Campo Grande já está com um fluxo intenso, pelo menos 300 pessoas estavam embarcando para seus respectivos destinos na manhã desta sexta-feira (27). Esta época é uma das mais movimentadas do ano, comparável somente com o fluxo do Carnaval.

Por mais movimentado que esteja o terminal, em entrevista ao JD1 Notícias, passageiros afirmaram que foi tranquilo à compra de passagens.

Cintia Montebeler, 24 anos, reside no Rio de Janeiro, e tem como destino Bela Vista. A carioca, que está viajando desde o Natal, diz não ter problemas com a compra da passagem. ‘’Foi bem fácil achar, eu comprei pela internet sem nenhum problema’’, completou.

Já Leandro Freitas, 37 anos, teve a mesma opinião sobre a compra das passagens. Com destino a Nioaque, o paulista que está viajando a trabalho, diz que foi tudo normal. ‘’Deu tudo certo, hora que eu cheguei eu achei’’, afirma.

O terminal rodoviário é uma boa opção para as pessoas que procuram um deslocamento de casa até o destino. A fiscalização também é uma das vantagens, os terminais contam com a presença dos órgãos reguladores das viagens, que além de fiscalizar o transporte, fornecem assistência e orientação aos passageiros.

Entre chegadas e partidas, o Terminal Rodoviário de Campo Grande estima recepcionar 46 mil passageiros entre os dias 27 de dezembro a 2 de janeiro. A previsão indica que mais de 16 mil pessoas deixarão a Capital entre os dias 27 a 30 de dezembro.

De acordo com a assessoria da rodoviária, Corumbá, Cascavel, Ponta Porã, Goiânia e São Paulo são as cidades mais procuradas como destino.

Devido à alta procura, entre os dias 27 a 30 de dezembro, terão 261 carros extras. E caso haja necessidade, mais ônibus serão disponibilizados.

É fundamental lembrar-se de preparar tudo de acordo ao que se pede, como a documentação para viagem, atentar-se ao embarque de crianças e adolescentes, ao peso permitido das bagagens, horário de chegada no terminal, e lembrar que há profissionais devidamente uniformizados e aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.

Movimento no Aeroporto

Já no Aeroporto Internacional de Campo Grande, os vôos não estão tão movimentados, na manhã desta sexta-feira, não havia filas nos guichês de embarque. Mas até o começo da tarde, onze vôos decolaram.

A expectativa para os dias 30, 31 e 1 comparado ao Natal, é de que o movimento diminua. E caso seja necessário, equipes de segurança e operações serão reforçadas, por meio de remanejamento das escalas de trabalho.

Deixe seu Comentário

Leia Também