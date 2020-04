‘Rodoviária pode ser reaberta na próxima semana’, diz Marquinhos

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), falou neste sábado (18) que o Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, pode ser reaberto na próxima semana. No entanto, o local só receberá ônibus intermunicipais, linhas que venham de outros estados ainda continua suspensa.

A Prefeitura decidiu fechar o terminal no dia 24 de março, como uma das medidas adotadas pelo órgão no combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Na época, o prefeito justificou a medida apontando que pelo menos um caso positivo de covid-19 foi confirmado em uma pessoa que desembarcou no local.

Além de anunciar a reabertura do terminal, o prefeito disse que será montada uma barreira sanitária, a exemplo da instalada no aeroporto de Campo Grande, em parceria com o Exército. Nesta barreira, todos os passageiros que desembarcarem no local passaram por um monitoramento. Os casos suspeitos serão encaminhados para unidades de saúde.

