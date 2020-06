Rodoviária reabre no sábado

O prefeito Marquinhos Trad decretou nesta quarta-feira (10), regras para a reabertura do Terminal Rodoviário de Campo Grande a partir do próximo sábado (13).

No decreto consta a exigência de barreira sanitária, dentro do terminal, para que todos os passageiros que desembarcarem no local, passem por uma triagem, com aferição de temperatura corporal. O prefeito mantém a proibição de veículos de transporte interestadual e internacional.

“Após um cumprimento do plano de biossegurança já aprovado com a responsabilidade do terminal rodoviário e das empresas e dos sindicatos que exploram o terminal, cumprindo todo o regramento, a rodoviária abrirá no sábado”, disse o prefeito na live desta quarta.

