Rosana Leite é exonerada da Secretaria de Saúde de Campo Grande

Comitê Gestor irá conduzir as decisões da área sob coordenação de ex-secretária de Iguatemi

06 setembro 2025 - 08h26
Rosana Leite

A Prefeitura de Campo Grande publicou, na sexta-feira (5), em edição extra do Diário Oficial do Município, a exoneração de Rosana Leite de Melo do cargo de secretária municipal de Saúde. 

Rosana Leite foi nomeada para o cargo em janeiro de 2023, com a missão de enfrentar desafios históricos da saúde pública da Capital. Sua gestão também ficou marcada por tentativas de reorganizar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde e reforçar campanhas de vacinação.

Com a saída da secretária, a Prefeitura anunciou a criação de um Comitê Gestor de Reestruturação da Saúde, que será coordenado por Ivone Nabhan, ex-secretária de Saúde do município de Iguatemi. 

O Comitê Gestor terá caráter provisório, com prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade, com o objetivo de reformular a gestão da saúde municipal.

Até o momento, a Prefeitura não informou se Ivone Nabhan será efetivada como titular da Secretaria de Saúde ao fim do mandato do comitê, nem se haverá nova nomeação para o cargo em caráter definitivo.

