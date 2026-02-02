Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Rota da Celulose começa com serviços imediatos e pedagios só entram em vigor após obras essenciais

A cobrança só poderá ocorrer após 12 meses e mediante cumprimento de exigências contratuais, como limpeza das rodovias, reparos emergenciais, sinalização e implantação completa dos serviços de atendimento ao usuário

02 fevereiro 2026 - 14h50Taynara Menezes e Sarah Chaves
Eduardo Riedel discursando durante evento Eduardo Riedel discursando durante evento   (Foto: Sarah Chaves)

A concessão da Rota da Celulose em Mato Grosso do Sul já começa com frentes de trabalho imediatas, mas a cobrança de pedágio só poderá ser iniciada após 12 meses, apenas se a concessionária cumprir todas as obrigações previstas em contrato. A tarifa, que deve variar entre R$ 15 e R$ 15,50, dependendo do trecho, ainda não teve o valor confirmado e oficializado.

De acordo com Luiz Fernando Do Donno, presidente da concessionária 'Caminhos da Celulose', a concessão nasce com abrangência estadual e impacto nacional. Segundo ele, o projeto marca uma nova fase da infraestrutura rodoviária de Mato Grosso do Sul, tendo como eixo central a segurança viária e a facilidade do escoamento da produção agrícola, considerada a espinha dorsal da economia regional.

"Nos primeiros 100 dias, estão previstos 2 milhões de metros quadrados de roçada, poda e capina, além de 22 mil metros de sinalização horizontal, serviços de limpeza e drenagem, remoção de lixo e entulho e reparos emergenciais no pavimento. Já no primeiro ano de concessão, será feita a implantação dos sistemas operacionais, com uma câmera a cada 1,8 quilômetro, além das estruturas de apoio ao usuário", explicou. 

O contrato estabelece que o pedágio só poderá ser cobrado após a entrega de itens essenciais, como atendimento médico de resgate, guinchos para veículos leves e pesados, inspeção de tráfego, caminhões-pipa, caminhões guindauto e veículos operacionais para a Agência Estadual de Regulação (Agems), responsável pela regulação e fiscalização do serviço.

Ao falar sobre o papel estratégico da infraestrutura no desenvolvimento do país, Simone Tebet,  ministra de Planejamento e Orçamento, destacou que o Brasil precisa aproveitar seus ativos estruturais. Ela lembrou que o país perdeu oportunidades no passado, como no pré-sal, e ressaltou a importância da energia limpa, das terras raras e da logística para que o Brasil avance além de um crescimento limitado.

"Que projeto nós queremos de exploração dessas terras raras? Nós fecharemos um ciclo onde o Brasil vai entrar para o cenário, que infelizmente, vai ser um cenário de ser sempre um país que no máximo chegou à classe média. Mas, a rota da celulose, este é mais um passo de muitos que precisarão vir. Nós estamos falando de desenvolvimento que vamos trazer ainda mais e ainda melhor para o nosso querido Estado de Mato Grosso do Sul", enfatizou a ministra.

O modelo da concessão foi detalhado pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, que explicou que Mato Grosso do Sul é sócio do projeto. “O Estado é sócio desse projeto. Se o resultado for acima de 10%, o Estado participa e esse retorno é revertido para o próprio projeto, seja na diminuição da tarifa ou na criação de novas obras. Da mesma forma, se houver prejuízo por mudança completa no fluxo, o Estado também participa para equilibrar o contrato”, explicou.

O governador também destacou a evolução dos modelos de concessão e a importância da regulação. “A mudança de conceito garante segurança jurídica, flexibilidade e a certeza de que o usuário vai pagar e receber exatamente o que foi contratado, com uma agência de regulação forte”, concluiu.

O contrato prevê 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais, 38 km de contornos urbanos, além de dispositivos viários, acessos, passagens de fauna, alargamento de pontes e novas obras de arte especiais.

A Rota da Celulose contará com 100% de acostamento em todo o sistema rodoviário e passa pela região central e neste do Estado, contemplando os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Bataguassu, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas. 

Expectativa do Governo do Estado é beneficiar 1,2 milhão de pessoas, com garantia de mais segurança aos usuários das estradas, instalação de pontos de parada e descanso, câmeras e ambulâncias à disposição.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
A iniciativa será dedicada exclusivamente à adoção de cães resgatados de situações de maus-tratos,
Cidade
Primeira feira de adoção da Subea acontece neste domingo na Capital
Bazar acontece no Fort Atacadista
Cidade
Bazar solidário com produtos doados pela Receita acontece dia 5 e 6 na Capital
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
Mais de 600 denúncias ficam paradas na Semed e Ministério Público exige medidas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Prédio antigo é considerado ocioso, atualmente desocupado
Cidade
Antigo prédio do Cine Campo Grande vai a leilão
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Derrubada de veto sobre aumento do IPTU pode parar na Justiça, diz Papy
Na esquerda, os pedidos; à direita, os entregues Foto: Reprodução / Denúncia
Cidade
Confeitaria é alvo de denúncia no MP após dar dor de cabeça a cliente em Campo Grande
Ponte da Rota Bioceânica
Cidade
Programa 'Rotas' é instituído para integração da América do Sul
Área de embarque do Aeroporto Internacional de Campo Grande
Cidade
Aeroportos de MS conquistam selo internacional por gestão de emissões de carbono

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica