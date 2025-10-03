Rota: Ponte alternativa sobre o Rio Apa pode ser viabilizada pela Itaipu Binacional

A ministra do Planejamento e Orçamente, Simone Tebet, confirmou ao JD1 Notícias, que o Governo Federal acompanha as tratativas para viabilizar uma nova ponte sobre o rio Apa, considerada alternativa estratégica à Rota Bioceânica e uma resposta não oficial deve ser dada ao presidente Paraguaio até segunda-feira (6). Segundo ela, a obra pode ser custeada pela Itaipu Binacional, com recursos compartilhados entre Brasil e Paraguai.

“Do lado paraguaio, o presidente Santiago Peña informou que os conselheiros já deram o aval. Do lado brasileiro, fiquei com a missão de verificar se há necessidade de convênio e se o tema já avançou entre os conselheiros da Itaipu. É uma decisão que precisa ser conjunta, mas pode ser tomada a qualquer momento”, explicou.

Tebet destacou ainda que o custo estimado da ponte é significativamente menor do que a estrutura principal da Rota Bioceânica. “Enquanto a ponte que será concluída agora exige um investimento de US$ 100 milhões, a sobre o rio Apa deve girar em torno de US$ 18 milhões, o que significa uma obra mais rápida e viável de executar”, afirmou.

De acordo com a ministra, o retorno sobre o andamento das negociações será apresentado ao presidente Santiago após consulta ao Conselho da Itaipu.

