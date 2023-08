Roupas e perfumes lideram lista de presentes no Dia dos Pais em Campo Grande

Com a proximidade do Dia dos Pais, consumidores se movimentam em busca do melhor presente ou alguma lembrança que deixará a data especial ainda melhor no comércio de Campo Grande. Entre as opções propostas em pesquisa elaborada pelo Procon Municipal, roupas e perfumes lideram a lista de produtos pretendidos.

No levantamento foram ouvidas 352 pessoas, entre 3 e 7 de agosto, com cerca de 61,9% dos entrevistados afirmando que presentearão os pais, enquanto 27,3% não irão comprar nada e 10,8% continuam em dúvidas.

As roupas são as opções favoritas para deixar o dia especial e lideram a lista com 29,7%, seguidos por perfumes e cosméticos com 23,8%, enquanto os acessórios como relógios e pulseiras aparecem em terceiro com 19,7%, calçados com 18,8%, eletrônicos com 5% e livros com 3,1% fecham as opções.

Para investir nos presentes, 56,9% dos entrevistados disseram que pretendem gastar entre R$100 e R$200 com o presente, sendo que 30% estimam investir até R$100, pouco mais de 8% gastarão entre R$200 e R$500 e 4,3% gastarão acima de R$ 500.

Conforme a preferência dos consumidores, 29,2% farão as compras no comércio central, outros 24,1% buscarão os presentes nos shoppings. As pessoas ainda em dúvida onde comprar representam 17,5% e as lojas dos bairros foram lembradas por 10,9%. A internet, apesar da proximidade, foi benquista por 8,6%.

Entre pagar à vista ou parcelado, cerca de 52% dos consumidores vão pagar na hora e 48% disseram que vão negociar os valores. Dos que utilizarão o parcelamento 73,3% recorrerão ao cartão de crédito, seguido de longe pelo boleto, preferido por 11% dos entrevistados.

