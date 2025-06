Ruas começam a ser interditadas hoje para procissão de Corpus Christi; confira

As interdições no trânsito para as celebrações de Corpus Christi começam nesta quarta-feira (18), segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). O bloqueio atinge vias importantes da cidade para garantir a segurança do evento.

A partir das 9h do dia 18 até a meia-noite do dia 20 de junho, estará interditado o cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua 14 de Julho.

No dia 19, das 1h às 18h, a Avenida Afonso Pena será interditada entre a Rua Padre João Crippa e a Rua 13 de Maio. Também na Rua 13 de Maio, o bloqueio ocorre do trecho entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Ainda no dia 19, das 1h até a meia-noite do dia 20, estará interditado o cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Avenida Calógeras, no sentido bairro-centro. Motoristas devem evitar as áreas interditadas e buscar rotas alternativas durante o período.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também