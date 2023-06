Ruas de Campo Grande ficam interditadas a partir das 16h para eventos festivos

Com os arraiás e shows programados em diversas regiões da cidade, a orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada e utilizem rotas alternativas.



Confira os locais e horários das interdições de acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran)



SEXTA – FEIRA (09)



A rua Barão do Rio Branco entre a rua Pedro Celestino e rua Padre João Crippa ficará interditada até o dia 13 de Junho, das 17h às 00h para 21º Arraiá de Santo Antônio de Campo Grande.



A Travessa do Touro entre a Avenida Ernesto Geisel e rua Eduardo Peres e rua dos Andes entre Travessa do Touro e rua do Carneiro ficará interditada das 16h às 01h para realização de show.



A rua do Violino, 17 entre rua Marquês de Pombal e rua da Flauta ficará interditada das 16h às 00h para evento social.



A Travessa Coronel Edgard Gomes nº 49, ficará interditada apenas uma faixa de rolamento e uma faixa de estacionamento das 18h às 00h para evento social.



A Estrada do Cedro entre a estrada do Angico e estrada do Ipê ficará interditada das 13h às 18h para evento religioso.



A rua Panamericana, 1363 entre rua Antônio Teodoro e rua Acrópole ficará interditada das 17h às 23h para realização de evento social, até o dia 10/06.



A rua Adelaide Maia Figueiredo, 1803 entre rua Cecília Arruda de Araújo e rua Ilse Araújo de Souza ficará interditada das 18h às 00h, nos dias 10 e 11 também, para realização de evento social.

