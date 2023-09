Ruas do centro da Capital devem ser liberadas às 15h

Após o desfile Cívico-Militar que deixou várias ruas central de Campo Grande interditadas para as comemorações de Independência do Brasil nesta quinta-feira (7), os cidadãos ainda precisam fazer desvios das principais vias do centro.

A rua 13 de maio entre avenida Mato Grosso e avenida Fernando Correa da Costa e todas as transversais, desde a avenida Mato Grosso até a Fernando Correa da Costa, entre a rua Rui Barbosa e a avenida Calógeras que estão interditadas desde às 5h damanhã, devem ser liberadas até às 15h.

A rua 14 de Julho está totalmente interditada entre a avenida Fernando Correa da Costa e rua Eça de Queiroz, no bairro São Francisco. As vias devem também ser liberadas às 15h.

A Rua 13 de maio e as Ruas Dom Aquino e 15 de Novembro começaram a ter o palanque desmontado no final desta manhã e deve ser liberada até o fim da tarde.

