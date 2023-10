Ruas ficam interditadas para festividades na Capital nesta quinta-feira; programe-se

Além da comemoração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta quinta-feira (12) também é o dia da criançada e diversos eventos voltados para o público infantil acontece nas ruas de Campo Grande.



Para as festividades, alguns trechos estão interditados. A Agetran (Agência Municipal de Trânsito) informou quais vias estarão bloqueadas e alerta que motoristas redobrem os cuidados e procurem rotas alternativas.



Saiba quais ruas está interditadas



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 17h00

Local: Rua João Alves 1591, entre Rua Adelaide Maia Figueiredo e Rua Anselmo Selingardi

Evento: Festa em comemoração ao Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 06h00 às 14h00

Local: Rua Anselmo Selingardi, entre a Rua Léa Maria Barbosa e Rua Domingos Belentani

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Local: Rua Gardena, entre a Avenida do Poeta e Rua Junquilhos

Evento: Inauguração do Espaço Múltiplo Uso



Data: 12/10/2023

Horário: das 05h00 às 20h00

Local: Rua Miguel Ângelo, entre a Avenida Rachel de Queiroz e Rua Nova Canaã

Evento: Evento de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 06h00 às 19h00

Local: Rua dos Amigos, entre Rua Ministra Anache e Rua Ajax

Evento: 6° Ano de Devoção Indígena Padroeiro Nossa Senhora Aparecida



Data: 12/10/2023

Horário: das 07h00 às 19h00

Local: Rua Calafate, entre Rua Jacinto Máximo Gomes e Rua Serra das Divisões

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 07h00 às 11h30

Local: Rua Pilares, entre Rua Cachoeira do Campo e Rua Pará



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 10h00

Local: Rua Domingos Aparecido Bissoli, entre Avenida José Pereira e Rua Antônio Sobreira

Evento: Ação alusiva ao Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 14h30

Local: Rua Lisianto, entre Rua Carlos Castilho e Rua Zacarias Mourão

Evento: Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 15h00

Local: Rua do Patrocínio Trechos entre o número 279 e 307

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 18h00

Local: Rua Felipe Pinheiro, entre Rua Alpine e Rua Marin

Evento: Evento Beneficente as Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 18h30

Local: Rua Sol Nascente entre Rua Japão E Cispret

Evento: Evento Social de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 18h30

Local: Rua Padre Mussa Tuma, entre Rua Tigres e Avenida Ana Batista Caminha

Evento: Festa das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 09h00 às 12h00

Local: Rua De Sé, entre Rua Sebastiana Andrade Pinho e Rua Aruana

Evento: Evento Social de Dia das Crianças



Data:12/10/2023

Horário: das 09h00 às 18h00

Local: Avenida Panamericana, entre Rua Sacadura Cabral e Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia

Evento: 4° Edição de Festa de Dia das Crianças no Bairro Danúbio Azul



Data: 12/10/2023

Horário: das 10h00 às 18h00

Local: Rua Luís Antônio Dodero, entre Rua Ilma e Rua De Souza

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 10h00 às 22h00

Local: Rua Marquês de Olinda, entre Rua Elesbão Murtinho e Rua Elvira Matos De Oliveira

Evento: Ação Alusiva ao Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 12h00 às 17h00

Local: Rua Cauana, entre R. Santa Quitéria e R. Cabrália Paulista

Evento: Festa em comemoração ao Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 12h00 às 18h30

Local: Rua Olinda de Melo, entre Rua Cel. Moreira César e Rua Dom Fernandes Sardinha

Evento: Festa das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 12h30 às 18h00

Local: Rua Catiguá, entre Rua Irapuã e Rua Boiru

Evento: Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 13h00 às 18h30

Local: Rua Maria Lourdes Vieira de Matos, entre a Rua Lorenzo Torres Cintas e Rua Perciliana Barbosa Ferreira

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 13h00 às 17h00

Local: Rua Camila, entre Rua Cerilo C. Calegaro e Rua Bartolomeu Antônio da S. Filho

Evento: Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 13h00 às 19h30

Local: Rua Américo Brasiliense, entre Rua Náutico e Rua Colorado

Evento: Dia das Crianças



Data:12/10/2023

Horário: das 14h00 às 18h00

Local: Rua Cascalho Rico 389, entre Rua Paraisópolis e Rua Caldas Aulete

Evento: Tarde de Lazer e Brincadeira para as Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 14h00 às 18h00

Local: Travessa Tipiti, entre Rua Genciana e Rua Celidônia

Evento: Dia das Crianças





Data: 12/10/2023

Horário: das 14h00 às 19h00

Local: Rua Elenir Amaral, entre a Avenida Sagarana e Rua Edmundo De Almeida

Evento: Dia das Crianças



Data:12/10/2023

Horário: 14h00 às 19h00

Local: Rua Francisco Pereira Coutinho, entre Rua Botafogo e Rua Martim Afonso De Souza

Evento: Evento de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 15h00 às 22h00

Local: Rua João Pereira da Silva, entre Rua José Francelino T. Gomes e Rua Joaquim

Evento: 5° Festa em Comemoração ao Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 15h00 às 20h00

Local: Rua Ranulfo Corrêa, entre Rua do Carneiro e Travessa Touro

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 17h00 às 00h00

Local: Rua Ofaié Xavante, entre Avenida Marquês de Pombal e Rua Dalva de Oliveira

Evento: 11° Dia das Crianças Dalva de Oliveira



Data: 12/10/2023 à 14/10/2023

Horário: 12/10 e 14/10 das 16h00 às 23h00 e 13/10 das 18h00 às 23h00

Local: Rua 14 de Julho, entre Rua Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso (Faixa de Estacionamento – Exceto Vagas de Pcd e Idoso e Meia Faixa de Rolamento)

Evento: Conferência Relevante



Data: 12/10/2023

Horário: das 13h00 às 18h00

Local: Rua Túlio Alves Quito, entre Rua Pirituba e Rua Precis

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 15h00 às 18h00

Local: Avenida Delegado Alfredo Hardman, entre a Rua Ana Jacinta de Oliveira e Rua Pinus

Evento: Ação Social referente ao Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 15h00 às 19h00

Local: Avenida Ezequiel Ferreira de Lima, 1374, entre Rua Prímula e Rua Clevelândia

Evento: Comemoração ao Dia das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 05h00 às 13h00

Local: Rua São Ramão, entre Rua Santa Gertrudes e Rua Santa Mônica

Evento: 28ª Festa das Crianças



Data: 12/10/2023

Horário: das 12h00 às 19h00

Local: Igreja O Brasil Para Cristo – Bairro Caiobá

Evento: Festa Infantil



Data: 12/10/2023

Horário: das 12h00 às 19h00

Local: Rua Pará, entre Rua Cibele e Rua Circe – Bairro Caiobá

Evento: Festa Infantil



Data: 12/10/2023

Horário: das 08h00 às 12h00

Local: Rua Filomena Segundo Nascimento, entre Rua Darvin Dolabani e a Rua Aziz Nachif

Evento: Festa de Dia das Crianças



Data: 12 à 14/10/2023

Horário: das 18h00 às 23h00

Local: Rua 76, entre a Rua 84 e a Rua 85

Evento: Evento Religioso para o Dia das Crianças

































