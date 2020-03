Rudi diz que 1° trecho desmoronado no Rio Anhandui será reconstruído em três semanas

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) Rudi Fiorese informou ao JD1 Notícias que as obras no novo pedaço de 40 metros desmoronado no Rio Anhandui devem começar em pelo menos quatro semanas.

A secretaria iniciou nesta quarta-feira (11) os reparos emergenciais no trecho. No último dia 23, enquanto trabalhavam na recuperação da outra margem do canal, engenheiros da Sisep perceberam sinais de fissura na estrutura construída há 40 anos e que nunca passou por manutenção.

Ainda de acordo com Fiorese, nas próximas semanas a obra do primeiro trecho desmoronado devem acabar e só após, na quarta semana, será iniciada na parte desmoronada ontem.

O procedimento que está sendo feito no local é de limpeza do canal e avaliação das condições da placa de concreto para saber se poderá ser reaproveitada. Primeiro deve ser adotada a mesma solução empregada na margem direita do canal, reerguendo as placas, apoiadas em vigas de ferro e concreto armado. Em seguida, se faz a estabilização do barranco com pedra, concreto e recomposição do aterro no espaço reservado à calçada.

A solução definitiva, segundo o secretário, está prevista no projeto elaborado pelo projetista que prevê a “ancoragem” de 70 metros do canal nas duas margens, abrangendo exatamente o trecho da estrutura. A técnica consiste na abertura de uma perfuração de 11 metros no subsolo, onde se coloca um cabo de aço e nele se injeta concreto armado, fazendo o grampeamento da estrutura.

