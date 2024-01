Rui Barbosa será interditada na manhã deste sábado

Neste fim de semana, acontece em Campo Grande, algumas interdições que os motoristas devem ficar atentos, alerta a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Evento: Feira Do Ziriguidum

Data: 06/01/2024

Horário: 12h às 22h

Local: Av. Fábio Zarhan X Av. Salgado Filho (Faixa de Rolamento ao Lado da Praça do Preto Velho, sentido Bairro/Centro)



Execução De Obra

Data: 07/01/2024

Horário: 9h às 14h

Local: R. Rui Barbosa entre R. Antônio Maria Coelho E Av. Mato Grosso

