Sábia sai do hospital e precisa de ajuda para conseguir coisas básicas na casa nova

Uma campanha de solidariedade tem movimentado Campo Grande nas últimas semanas. O morador de rua Antônio Pereira da Silva, 51 anos, mais conhecido como Sábia, estava internado por decorrência de um ferimento na perna e agora precisa de ajuda para continuar sua luta pela vida.

Com a ajuda do consultor de vendas Reginaldo Viana, 48 anos, ele conseguiu um quarto de aluguel, roupas, uma cama, materiais de limpeza, uma geladeira e comida. Agora seus amigos pedem ajuda para conseguir um guarda-roupa (de solteiro) e espelhos para colocar no quarto.

Eles também estão aceitando doações em dinheiro para ajudar no tratamento de Sábia, talvez pagar mais um mês de aluguel e comprar o que for necessário. Ao JD1 Notícias Reginaldo disse que com a ajuda das pessoas e com muita fé em Deus vai conseguir ajudar o companheiro. “Ele estava dormindo em banco de UPA e agora já tem um teto. Já conseguimos muita coisa, agora falta pouco, tenho fé em Deus de que tudo vai se ajeitar. Vamos tentar mexer com a aposentadoria dele, pera que ele tenha como continuar pagando o aluguel do quarto”, disse ele.

Para maiores informações ou para ajudar, basta entrar em contato com Reginaldo através do telefone ou WhatsApp: (67) 99248-0536.

