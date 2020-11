Saiba como renegociar dívidas com até 99% de desconto

Começa nesta terça-feira (3) a ação da Serasa chamado de feirão Limpa Nome, em que os consumidores podem renegociar dívidas com descontos de até 99%. O evento está na 26º edição e vai até o dia 30 de novembro.

Mais de 50 empresas são parceiras da ação, e segundo a Serasa, o feirão pode beneficiar 64 milhões de consumidores. Para saber se a dívida poderá ser negociada, o consumidor precisa acessar o site da Serasa Limpa Nome. As informações também podem ser acessadas via aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS. Nesta edição, a entidade criou a opção para renegociação em mais 7.000 agências dos Correios pelo país.

"Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos”, disse o diretor de marketing e canais digitais da Serasa, Giresse Contini.

Segundo a Serasa, o feirão pode beneficar 64 milhões de consumidores. São mais de 50 empresas parceiras, entre elas Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a Serasa realizou entre março e setembro campanhas de renegociação de dívidas como a de até R$ 1.000 por apenas R$ 100. Em agosto, foram quase 3 milhões de dívidas quitadas através dos canais digitais da empresa.

