Saiba o que abre e fecha no Dia de Finados na Capital

O feriado de Dia de Finados cai neste sábado (2), uma data em que a Igreja Católica dedica aos mortos e suas almas. Confira o que abre e fecha em Campo Grande nesse dia:

Comércio: As lojas da Capital não poderão abrir no feriado. A decisão é da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

O descumprimento da ordem pode gerar multa de um salário mínimo por empregado que tenha o seu direito recusado.

Supermercados: Os supermercados poderão abrir normalmente, garantindo a concessão da respectiva folga compensatória aos funcionários.

Já no interior, cada município deverá observar as legislações, acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas.

Mercadão Municipal: O estabelecimento estará aberto até às 12h (horário de Mato Grosso do Sul).

Camelódromo: Estará fechado no sábado.

Shoppings: O Shopping Campo Grande estará com a estrutura disponível, mas o funcionamento das lojas está a critério dos lojistas. Por sua vez, o Shopping Norte Sul Plaza seguirá a decisão do comércio local por isso, as lojas do varejo, localizadas no interior do estabelecimento, não abrirão. Assim, somente as operações de serviço, alimentação e lazer, podem funcionar normalmente das 10h às 22h.

Já o Shopping Bosque dos Ipês terá horário especial no sábado e no domingo (23), das 10h às 21h, para o funcionamento do UCI Cinemas e áreas de lazer. Vale ressaltar que as lojas do varejo e demais operações de serviços especiais estarão fechadas.

O Pátio Central Shopping estará fechado o dia todo. Retornará com suas atividades no dia 4 de novembro, das 8h às 20h.

Bioparque Pantanal: Funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30, com agendamento por aqui. O último momento de entrada será às 13h30.

Correios: Durante os feriados não há expediente nas agências ou para entregas.

