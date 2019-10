Saiba o que abre e fecha no feriadão em Campo Grande

A partir desta quinta-feira (10) alguns órgãos já param de funcionar por causa do Dia do Servidor, já na sexta-feira (11) a folga é devido ao dia que é comemorado o feriado da Criação de Mato Grosso do Sul e no sábado (12) o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Confira o que abre e fecha em Campo Grande:

Saúde

Nestes dias de feriado, funcionam somente as atividades essenciais no atendimento à população, como os Centros Regionais de Saúde (CRSs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Campo Grande possui quatro CRS, nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia. E seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Comércio

As empresas de comércio de Campo Grande estão autorizadas a abrir as portas na sexta-feira (11) e no sábado (12).

Conforme informações da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o comércio deve funcionar entre as 9h e 18h.

Shoppings e Pátio Central

Shopping Campo Grande: horário normal de atendimento, das 10h às 22h.

Shopping Bosque dos Ipês: atendimento segue normal nas lojas satélites e âncoras, na praça de alimentação e nas atividades de entretenimento. O shopping fica aberto das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza: horário normal de funcionamento, das 10h às 22h, nas lojas satélites e âncoras e praça de alimentação.

Pátio Central, na sexta-feira (11), as lojas abrem das 9h às 17h, enquanto a praça de alimentação fica aberta até as 19h. Já no sábado (12), a praça de alimentação funciona das 9h às 19h, mas o funcionamento é facultativo às lojas.

Órgãos públicos

Na quinta-feira (10) é dia dos servidores estaduais e na sexta-feira (11) é comemorada a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, não haverá expediente nos órgãos públicos. De acordo com o Governo do Estado, as folgas só não se aplicam para aqueles que trabalham em serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública.

Na Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), também não haverá expediente.

Judiciário

Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (10) e sexta-feira (11) desta semana.

O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Prefeitura da capital

Na quinta-feira (10) e sexta-feira (11), as repartições públicas municipais da Prefeitura de Campo Grande não irão abrir. Na quinta-feira (10), será ponto facultativo em antecipação ao Dia do Servidor Público que seria comemorado em 28 de outubro.

Supermercados

Os supermercados de Campo Grande podem abrir as portas normalmente nesta sexta (11) e sábado (12), segundo a Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS).

Bancos

As agências bancárias atendem normalmente na quinta-feira (10), mas fecham na sexta-feira (11) no feriado da Criação do Estado.

Ônibus

O transporte público funciona em escala de feriados com redução de frota.

Delegacias

As Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) que trabalham em sistema de plantão vão funcionar normalmente.

Depac Centro

Padre João Crippa, 1581 no Centro 3312-5700

Depac Piratininga

Rua Nove de Julho, 705 no Piratininga, 3323-6700

Casa de Mulher Brasileira

Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n no Jardim Imã 3304-7575

