Saiba o que abre e o que fecha neste feriado de aniversário da capital

Nesta quarta-feira (26), Campo Grande completa 121 anos e alguns serviços não estarão disponíveis: confira.

As agências de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Campo Grande, o Pátio Central Shopping, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Órgãos Públicos e o Hemosul não terão atendimento ao público nesta quarta-feira (26), retornando normalmente na quinta-feira (27).

Já o comércio da capital, as Delegacias, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os supermercados e hipermercados abrem normalmente.

O Shopping Norte Sul abrirá das 12h às 20h com praça de alimentação e lojas âncoras, o Shopping Campo Grande abre das 11h às 19h com praça de alimentação e lojas âncoras, e das 12h às 18h abrem as demais lojas, respeitando as devidas medidas de biossegurança e ao toque de recolher. O Bosque dos Ipês abre das 11h às 20h com lojas e praça de alimentação.

O Mercadão Municipal abrirá às 6h30 e fechará às 12h nesta quarta-feira (26)

