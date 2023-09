Saiba quais são os 10 bairros que recebem instalação da rede de esgoto na Capital

O cronograma de obras da Águas Guariroba terá frentes de atuação na região do Parati, Nova Campo Grande e Noroeste pelo nesta semana pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município.

Mais de 170 km de rede de esgoto já foram implantados desde o início das obras em janeiro de 2023. Com isso, as obras chegam a mais de 17,1 mil ligações de esgoto em Campo Grande.

As equipes da concessionária também seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, North Park, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 18/09 a 22/09:

Bairro: Los Angeles

- Rua Divino de Castro -

(Rua Lauro Muller x Rua Cel. Moreira César)

(Rua Cel. Moreira César x Rua Dom Fernandes Sardinha)

(Rua Lauro Muller x Rua Eng. Paulo Frontim)

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Luís de Vasconcelos)

(Rua Luís de Vasconcelos x Rua ALM Chochrane)

(Rua ALM Chochrane x Final Rua)

- Rua Eusébio de Queiroz

(Rua Dom Fernandes Sardinha x Final Rua)

• Rua Capristano de Abreu

(Rua Dom Fernandes Sardinha x Final Rua)

• Rua Olinda de Melo

(Rua Lauro Muller x Rua Cel. Moreira César)

(Rua Cel. Moreira César x Rua Dom Fernandes Sardinha)

(Rua Lauro Muller x Rua Eng. Paulo Frontim)

(Rua Luís de Vasconcelos x Rua ALM Chochrane)

• Rua Manoel Pereira Souza

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Lauro Muller)

(Rua Lauro Muller x Rua Cel. Moreira César)

• Rua Dom Fernandes Sardinha

(Rua Cassim Contar x Rua Capristano Abreu)

Bairro: Lageado

• Rua Dario Anhaia

(Rua Evelina Selingardi x Rua Durando Pereira)

(Rua Durando Pereira x Rua Antônio Teófilo Cunha)

• Rua Antônio Teófilo Cunha

(Rua Daro Anhaia x Rua Waldevino Guimarães)

• Rua Antônio Teófilo Cunha

(Rua Waldevino Guimarães x Rua Rosa Orro)

• Rua Antônio Teófilo Cunha

(Rua Rosa Orro x Rua Yoseiko Yoamine)

• Rua Antônio Teófilo Cunha

(Rua Yoseiko Yoamine x Rua Lúcia dos Santos)

Bairro: Tiradentes

• Av. Três Barras

(Rua Rogério Cavalari x Av. Gerval Bernardino de Souza)

• Rua José Marcos da Fonseca

(Av. Três Barras x Rua dos Estudantes)

• Rua José Marcos da Fonseca

(Rua dos Estudantes x Rua Frederico Ornelas)

• Rua Antônio Carlos do Vale

(Av. Três Barras x Rua Norberto Ribeiro de Souza)

(Rua Norberto R. de Souza x Rua Frederico Ornelas)

Bairro: Coophavilla II

• Rua da Praia

(Travessa do Cachalote x Rua da Península)

(Rua da Península x Centro Comercial)

• Travessa do Golfinho

(Rua da Praia x Av. Marinha)

• Rua da Baleia

(Rua da Praia x Av. Marinha)

• Travessa do Cachalote

(Rua da Praia x Av. Marinha)

• Rua da Península

(Rua da Praia x Av. Marinha)

Bairro: Panamá

• Rua Coudelaria

(Rua Ada Fraiha x Rua Adélia Fraiha)

• Rua Kojun Yamaky

(Rua Adélia Fraiha x Rua José B. Souza Coelho)

• Rua Carlos Garcia

(Rua Adélia Fraiha x Rua José B. Souza Coelho)

• Rua Amanda Gomes

(Rua Adélia Fraiha x Rua José B. Souza Coelho)

Bairro: Moreninhas

• Rua Buenópolis

(Rua Jaguaruina x Rua Salmourão)

(Rua Jaguaruina x Rua Jaguariuna)

(Rua Salmourão x Rua Cana Verde)

• Rua Salmourão

(Rua Ubirajara Guarani x Rua Inconfidentes)

(Rua Inconfidentes x Rua Buenópolis)

Bairro: São Conrado

• Rua Carangola

(Rua Eng. Edno Machado x Rua Faro)

(Rua Faro x Rua Santa Bertilia)

• Rua Faro

(Rua Genaro x Rua Jandaia do Sul)

• Rua Internacional

(Rua Eng. Edno Machado x Rua Santa Bertilia)

• Rua Planaltina

(Rua Eng. Edno Machado x Rua Santa Bertilia)

• Rua Gazela

(Rua Internacional x Rua Planaltina)

• Rua Eng. Edno Machado

(Rua Carangola x Rua Felipe Safadi Nogueira)

(Rua Japim x Rua Carangola)

(Rua Jandaia do Sul x Rua Japim)

• Rua Jandaia do Sul

(Rua Eng. Edno Machado x Rua Acreuna)

(Rua Acreúna x Rua Cel. Adauto Barbosa)

(Rua Cel. Adauto Barbosa x Rua Acrísio Corrêa)

• Rua Sargento Jonas Sérgio de Oliveira

(Rua Planaltina x Rua Carangola)

• Rua Pampulha

(Rua Internacional x Rua Carangola)

• Rua Maj. José Pinto

(Rua Jandaia do Sul x Rua Carangola)

• Rua Ouro Preto

(Rua Internacional x Rua Carangola)

• Rua Carangola

(Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima x Rua Livino Godói)

Bairro: Nova Lima

• Rua Jerônimo de Albuquerque

(Rua Narciso Dias x Rua Alexandrino de Alencar)

(Rua Alexandrino de Alencar x Rua Amambai)

Bairro: Parati

• Rua Gabriel Abraão

(Rua Hermelindo Lazarini x Rua Senador Felinto Miller)

• Rua Elpídio Espíndola

(Rua Gabiel Abraão x Rua Hikaro Kamiya)

Bairro: Nova Campo Grande

• Rua Dos Beckman

(Rua Felipe dos Santos x Av. Wilson Paes de Barros)

• Av. Wilson Paes de Barros

(Rua Dos Beckman x Rua Delmiro Gouveia)

• Rua Delmiro Gouveia

(Rua Felipe dos Santos x Rua Nilo Javari Barem)

• Rua Monteiro Lobato

(Rua Delmiro Gouveia x Rua Emilia Teodora de Souza)

• Rua Emilia Teodora de Souza

(Rua Nilo Jvari Barem x Av. Wilson Paes de Barros)

• Av. Wilson Paes de Barros

Rua Emilia Teodora de Souza x Rua Manoel Taveira)

• Rua Manoel Taveira

(Rua Nilo Javari x Rua Monteiro Lobato)

Bairro: Nova Campo Grande

• Rua Urupês

(Estrada EW 2 x Estrada EW 1)

(Rua Piraputanga x Rua Indianápolis)

(Rua da Conquista x Rua Piraputanga)

(Rua das Perdizes x Rua da Conquista)

(Rua Esmeraldo Maluf x Rua das Perdizes)

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também