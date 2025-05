Sala da Mulher Empreendedora de MS será inaugurada dia 5 de maio na Capital

Iniciativa pioneira no Estado de Mato Grosso do Sul, a Sala da Mulher Empreendedora será inaugurada na segunda-feira (5), no auditório da Secretaria-Executiva da Mulher (Semu), localizado na Rua 15 de Novembro, 1.373, em Campo Grande.

O espaço será de orientação para empreendedoras que querem começar um negócio e de apoio para quem já tem empresa ativa. O serviço em parceria com o Sebrae/MS e será voltado exclusivamente ao atendimento de empresárias e potenciais empreendedoras, oferecendo suporte técnico, capacitações e informações estratégicas para o fortalecimento dos negócios liderados por mulheres.

Segundo dados da Receita Federal, atualmente 44% dos microempreendedores individuais (MEIs) de Campo Grande são mulheres.

A criação da Sala da Mulher Empreendedora foi oficializada durante o “Delas Day”, evento realizado nos dias 26 e 27 de março deste ano, quando a Prefeitura firmou o Termo de Cooperação com o Sebrae/MS para viabilizar o projeto, totalmente voltado à promoção da autonomia econômica feminina e ao estímulo do empreendedorismo como ferramenta de transformação social.

Serviço:

Inauguração da Sala da Mulher Empreendedora

Data: 5 de maio (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório da Semu

Endereço: Rua 15 de Novembro, 1.373 – Centro

