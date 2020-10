Sala do Fórum e Justiça recebem nome de Nelson Trad e Nailo Theodoro de Faria

Na sexta-feira (30), o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), aprovou a denominação das Salas do Fórum Central de Campo Grande e da Justiça Federal nas pessoas dos Advogados falecidos Nelson Trad e Nailo Theodoro de Faria, respectivamente.

O Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche ressaltou que “esse reconhecimento é mais um passo que vem sendo dado pela Diretoria da Ordem em reconhecimento àqueles que tanto dignificaram a história da advocacia sul-mato-grossense e a própria história da Seccional”.

“As gerações mais novas lembram do Doutor Nelson como um político habilidoso e carismático, mas ele foi brilhante na advocacia. Profissional detentor de vasta cultura literária, um grande orador que exerceu seu mister com solidariedade aos seus patrocinados sem qualquer preocupação com riqueza. Fizemos justiça com um dos maiores advogados da história do Estado”, frisou o Secretário-Geral Stheven Razuk.

O voto para nomeação da Sala do Fórum de Campo Grande ‘Nelson Trad’ foi feito pelo Conselheiro Sérgio Muritiba e para Sala da Justiça Federal ‘Nailo Theodoro de Faria’ pelo Conselheiro Gabriel Marinho.

Nelson Trad

O Conselheiro Sérgio Muritiba começou dizendo que a nomeação é uma homenagem mais que merecida ao Doutor Nelson Trad. “Filho de imigrantes libaneses, Nelson Trad nasceu em 30/10/1930 em Aquidauana. Exerceu com maestria os mandatos de Deputado Estadual por duas vezes e de Deputado Federal por outras sete vezes”. E lembrou que ele cursou Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) entre 1953 e 1957 e no ano seguinte recebeu a carteira da OAB/MS 262.

Advogado e Professor Universitário, Doutor Nelson Trad faleceu aos 81 anos no dia 7 de dezembro de 2011 deixando cinco filhos Fátima, Maria Thereza, Nelson, Marcos e Fábio.

Nailo Theodoro de Faria

Com mais de 50 anos de advocacia, Nailo Theodoro de Faria nasceu em 1935 em Campo Grande. “Foi Militar do Exército, sendo transferido para Curitiba para fazer o Curso de Direito, tendo ingressado na Universidade Federal do Paraná, concluindo o curso em 1966. Após a conclusão do curso retornou a Campo Grande e abriu seu escritório de advocacia, obtendo seu registro na OAB sob o nº. 539”, citou Gabriel Marinho.

Ocupou diversos cargos, dentre eles o de Diretor de Ações Regionais do Procon – MS; Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Campo Grande; Chefe do Departamento Contencioso da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Campo Grande; Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Bandeirantes.

Os filhos dos Advogados, Ex Presidente da OAB MS e Deputado Federal Fábio Trad e o Advogado Fábio Faria encaminharam vídeos agradecendo ao Conselho Estadual a homenagem recebida pos mortem pelos seus pais e representantes da advocacia sul-mato-grossense.

Deixe seu Comentário

Leia Também