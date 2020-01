Salário dos servidores municipais será depositado nesta terça

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O salário dos servidores municipais de Campo Grande deve ser pago nesta terça-feira (7), segundo informações do secretário Pedro Pedrossian Neto, da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin).

Ainda de acordo com o secretário, o pagamento é referente ao mês de dezembro e estará disponível para saque na quarta-feira (8).

Já dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, o salário foi pago no último sábado (4), para quem recebe pelo Banco do Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também