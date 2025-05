Samuel Rosa divulga agenda sem datas de shows em Bonito e fãs se revoltam

Previsto para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito (FIB 2025), o cantor Samuel Rosa, vocalista da banda Skank causou alvoroço nas redes sociais após publicar sua agenda na manhã desta quarta-feira (21), e não constar datas de alguns shows anunciados.

O Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura publicou a agenda de atrações do FIB 2025 há cinco semanas, já com o nome de Samuel Rosa. O JD1 entrou em contato com a entidade que confirmou que o contrato com o artista foi assinado ontem (20), o que pode justificar a ausência da data em sua agenda.

Não apenas Bonito, mas outras cidades ao redor do Brasil também ficaram de fora e o pessoal cobrou como o Festival de Inverno de Pedro II no Piauí e em Salvador.



O JD1 entrou em contato com a produtora responsável pela agenda do Samuel Rosa, que garantiu que a data será incluída. "Ainda não lançamos a data, pois ainda estamos aguardando os trâmites burocráticos. Tão logo se resolva, subiremos nas nossas redes".







FIB

Os shows serão realizados ao longo de cinco dias e acompanham uma agenda paralela de atividades culturais.



- 20 de agosto: Elba Ramalho e Maestro Spok

- 21 de agosto: Titãs

- 22 de agosto: Samuel Rosa

- 23 de agosto: Jorge Aragão

- 24 de agosto: Guilherme e Santiago



