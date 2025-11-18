Sancionada Lei em memória das vítimas de feminicídio

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (18), a Lei que institui o Dia Estadual de Reflexão e Memória pelas Vítimas de Feminicídio em Mato Grosso do Sul, que será anualmente lembrado em 16 de fevereiro.



A data é uma homenagem ao nascimento de da jornalista Vanessa Ricarte, servidora do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul vítima de feminicídio.



O Dia Estadual de Reflexão e Memória pelas Vítimas de Feminicídio busca manter viva a memória das vítimas, promover a conscientização da população sobre a violência de gênero e suas consequências, fomentar ações de enfrentamento ao feminicídio e de políticas públicas de proteção à mulher.



Os debates também serão levados para escolas, instituições públicas e privadas, movimentos sociais e meios de comunicação e deve engajar organizações da sociedade civil e demais entidades.



