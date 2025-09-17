Menu
Saneamento possibilita crescimento da prática de compostagem adotada por produtores

Práticas de valorização do solo contribuem para qualidade no mercado da carne e agricultura

17 setembro 2025 - 09h36Sarah Chaves
PixabayPixabay  

Campo Grande se destaca no saneamento básico e na gestão de resíduos orgânicos, com iniciativas que promovem melhorias tanto no meio ambiente quanto no solo. A cidade atingiu 100% de cobertura de água potável e 94% de cobertura de esgoto, o que ajuda a preservar os recursos hídricos e evitar a contaminação do solo.

Um exemplo sustentável adotado em Mato Grosso do Sul, é a compostagem, que diminui os impactos ambientais relacionados à redução da disposição de resíduos orgânicos nos aterros sanitários, gerando a diminuição de custos para os municípios que terceirizam os serviços de manejo dos resíduos sólidos.

A Organoeste, empresa situada em Campo Grande, é um exemplo de sustentabilidade e possui o "Selo de Empresa Parceira da Natureza", prêmio conferido pelo IBDN Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza.
A empresa é o destino final de resíduos e tem a função de fazer a economia circular da matéria orgânica.

Rodrigo Sabatini, pres. Instituto Lixo Zero Br
e Diego de Souza da Organoeste

O gerente de Sustentabilidade da Organoeste, Diego de Souza Lima contou como a empresa recebe este material. "Recebemos um resíduo que seria um passivo ambiental e através da compostagem reinserimos na cadeia produtiva como adubo, contribuindo para uma agricultura mais sustentável. Várias empresas parceiras coletam e transportam os resíduos e destinam até nosso pátio de compostagem. A concessionária municipal não é responsável pela coleta de estabelecimentos enquadrados como grande geradores e os custos destes", detalhou Diego.

O gerente ainda explicou que recebem resíduos orgânicos segregados na fonte (limpos e sem rejeito), descartáveis no processo produtivo ou produtos geralmente fora dos padrões comercializáveis. Além disso, também recebem resíduos de abatedouros (esterco, rúmen), rejeito de incubatórios, varredura, cinzas, pó-de-serra, agroindústrias em geral.

"A compostagem dos resíduos orgânicos evita a emissão de metano (CH4), um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono (CO2). O metano é produzido quando os resíduos orgânicos se decompõem em aterros sanitários. Ao compostar esses resíduos em condições aeróbicas adequadas, o metano é minimizado, reduzindo assim as emissões de gases de efeito estufa", explicou Diego.

Em 2023, dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) mostram que apenas 49% do esgoto gerado no Brasil é tratado, resultando no lançamento diário de 5.481 piscinas olímpicas de esgoto não tratado no meio ambiente. Em Mato Grosso do Sul, as empresas Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal (do grupo Aegea) tratam esgoto evitando o despejo de 2,5 mil piscinas olímpicas de esgoto por mês em rios, córregos e solos, ajudando a preservar os recursos naturais.


Com experiência de 25 anos, trabalhando com adubo orgânico a partir da compostagem, Fabiano Arantes, proprietário da Organosul, pontuou a consequência de um solo sem a matéria orgânica, como a infertilidade e, consequentemente, a improdutividade. "Um solo com baixa incidência de matéria orgânica, ele naturalmente entra num processo de degradação, porque vai ocorrer perca das estruturas, físicas, químicas e biológicas. Ele perde a capacidade de retenção de umidade, diminui a oxigenação, ocorrendo ainda uma redução drástica da vida microbiana desse solo", disse.

O proprietário também apontou o benefício da compostagem para a recuperação da pastagem degradada. "Costumo dizer, compostagem não é só uma solução que nos leva a um ambiente mais limpo, mas também nos permite produzir um solo mais vivo e muito mais fértil. Quando se fala da recuperação de pastagem degradadas, o uso do biofertilizantes oriundos dos processos de compostagem, é excepcional, pois não necessita de nenhum tipo de reforma de pastagem, e sim de recuperação, o que é economicamente viável para o produtor".

Quem adquire os produtos provenientes do processo de compostagem também é beneficiado. O proprietário da Fazendo Raízes Ortiz em Campo Grande, o produtor Fábio Lira, conta os benefícios que percebeu usando o fertilizante orgânico há quatro anos. "Eu estou condicionando a terra, tem áreas que coloquei e não coloquei o adubo advindo da compostagem, e se vê nitidamente a diferença na pastagem. O principal é não ter um excesso de produção e aumentar harmoniosamente junto com o gado", declarou após análises do pasto onde produz forragem.

Fábio tem mais de 1.500 cabeças de gado de cria e aponta o ganho econômico que o uso do adubo orgânico gera para a comercialização da carne, desde pastagem ao bolso do consumidor, proporcionando ainda, menos emissão de gases tóxicos ao meio ambiente. "O capim adubado produz mais nutrientes, melhora a qualidade da folha, consequentemente o gado engorda mais, e conseguimos manter as vacas com score corporal bom e as crias a gente vende bem gordas".

Além disso, o produtor explica que um gado mais jovem proporciona uma carne mais macia, saborosa e de qualidade superior a de um gado abatido com cinco, seis anos. Os benefícios também chegam na agricultura, com a colheita de alimentos sem produtos agressivos.

Essas práticas evitam a contaminação de solos e recursos hídricos, somado a qualidade da água, com mais de 206 mil análises realizadas por ano. Em Campo Grande, a coleta e o tratamento de esgoto atingem mais de 94%, posicionando a cidade entre as capitais com os melhores índices do país, de acordo com dados do Sinisa.

 

