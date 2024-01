Sanesul investe R$ 1,2 milhão em equipamentos para atender obras em municípios

Com investimento de mais de R$ 1,2 milhão em diversos equipamentos modernos, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) atendeu alguns municípios que pretendem prosseguir com as obras de infraestrutura. A entrega simbólica dos itens aconteceu na terça-feira (16), em Campo Grande.

Na oportunidade, foram entregues 78 cortadoras de asfalto, 45 cortadoras de tubo e 54 compactadoras de percussão custaram, que serão distribuídas no mês de março pela empresa para as unidades regionais.

Para Renato Marcílio, esses equipamentos serão destinados à execução de serviços de operação e manutenção nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela empresa.

Ele destacou que para atender a grande demanda existente em todas as regiões do Estado é necessário investir continuamente em equipamentos modernos que facilitem os serviços durante os prestados à população.

Segundo ele, o governo do Estado e a Sanesul investem cada vez mais em ações, projetos e em novas tecnologias que promovam a melhoria dos sistemas de água e de esgoto na área de abrangência da empresa.

André Soukef disse que a diretoria de Administração e Finanças da Sanesul, por meio da Gerência de Infraestrutura, está empenhada em fortalecer as operações em todas as regionais da empresa, fornecendo os equipamentos necessários para garantir a execução de tarefas com mais qualidade e eficiência.

Ele destaca a aquisição dos equipamentos essenciais, como compactadores de percussão, cortadores de asfalto, motobombas e cortadoras de tubos, representando um investimento significativo de R$ 1,2 milhão.

