Santa Casa procura família de idoso que morreu de câncer no hospital

O setor de Serviço Social do Hospital da Santa Casa de Campo Grande está procurando por familiares de Ramão Duarte, de 68 anos.

Conforme as informações divulgadas, ele deu entrada na unidade de saúde no dia 24 de março deste ano, onde realizou tratamento oncológico. Porém, não resistiu e acabou falecendo no dia 6 de abril.

Uma vizinha contou para a equipe que Ramão possui familiares no município de Aquidauana e alguns outros que moram em São Paulo. No entanto os contatos de telefones estão desatualizados, por isso o hospital não conseguiu entrar em contato com eles.

Para mais informações ou para ajudar as equipes a entraram a família do paciente, basta entrar em contato através do telefone (67) 3322-4140.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também