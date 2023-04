Santa Casa revoga medida de restrição e volta a receber pacientes do Sus

Ainda superlotada, a Santa Casa de Campo Grande decidiu revogar medida de restrição emitida às 9h de ontem, e voltou a receber pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) na manhã desta sexta-feira (28).

Apesar de abrir as portas, o hospital reforçou que opera acima do limite de capacidade técnica. “A Santa Casa de Campo Grande, por meio da análise do Diretor Técnico, Dr. William Lemos, e Coordenadores Médicos, entendeu ser pertinente o retorno para não prejudicar mais a assistência à saúde da população. Todavia, a superlotação persiste e ofícios continuam sendo emitidos, comunicando as autoridades em saúde pública”, disse em nota encaminhada por meio da assessoria.

Atualmente, 19 pacientes estão na ala vermelha da unidade, mas o suporte é para apenas 6 leitos. São 13 pessoas internadas aguardando leitos de terapia intensiva e enfermaria. E deste total, 2 estão graves e intubados.

O relatório aponta que na área verde tem 28 pacientes, sendo 17 internados aguardando leitos de enfermaria, e os demais estão em observação clínica. Nesta unidade, a capacidade é de apenas 7 leitos.

Enquanto isso, no centro cirúrgico 3 pacientes aguardam por vaga no Centro Cirúrgico, 2 para CTI e 1 para enfermaria, também sem previsão.

Deixe seu Comentário

Leia Também