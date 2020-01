Santa Casa tem cirurgia inédita e transforma dedo indicador em polegar

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Médicos na Santa Casa de Campo Grande realizaram pela primeira no estado, uma "Policização do Indicador" que é transferir o dedo indicador da mão para a função do polegar e o paciente passar a ter a utilidade de uma "pinça", o movimento de 70% da mão.

O procedimento aconteceu no sábado (11) e também contribuiu para melhorar o visual e estética do paciente, uma criança de quatro anos que nasceu com a deformidade na mão direita.

A cirurgia consiste em transplantar o segundo dedo indicador com tendões, ossos, músculos, vascularização e inervação e colocá-lo na posição do polegar. O movimento é essencial para a mão conseguir segurar objetos, fazendo o movimento de pinça.

A mão continuará com quatro dedos e manterá parte das funções, permitindo diferentes atividades como escrever. O menino já teve alta hospitalar nessa segunda-feira (13) e durante seis a oito semanas utilizará uma órtese.

Em seguida será trabalhado com profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional a função motora dos dedos. Ao todo, serão quatro meses de acompanhamento pós-cirurgia para que o paciente seja liberado e tenha uma vida normal.

O médico ortopedista responsável pelo procedimento foi o Dr. Felipe Roth que contou com o auxílio dos ortopedistas, Dra. Ana Tereza de Alcântara e Dr. Celso Hirakawa, a instrumentadora, Cassiana de Quadros, além da equipe de enfermagem e demais profissionais do centro cirúrgico.

