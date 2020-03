Santa Luzia recebe obras de pavimentação asfáltica

O bairro Santa Luzia, em Campo Grande, receberá nesta semana obras de drenagem e pavimentação. De acordo com a Prefeitura da Capital, serão investidos R$ 14.784.062,82 para asfaltar 21 ruas, ou seja pouco mais 9 km. Além disso, o órgão anunciou que as Dr. Miguel Vieira Ferreira, São Ramão e Santa Rosa, serão contemplados com recapeamentos.

Segundo o órgão, a Equipe Engenharia, que venceu a licitação para executar o projeto, iniciou a montagem do canteiro de empresas para então deslocar máquinas, em seguida, vai fazer a sondagem onde a drenagem já foi implantada e concluir a instalação do restante da tubulação.

A Previsão da Prefeitura é que em três semanas, deve ser concluída a implantação de 18 quilômetros da rede de esgoto e o rebaixamento da rede de água onde for preciso, intervenções de responsabilidade da Águas Guariroba. Na última sexta-feira (13), a frente de serviço estava na rua Santa Isabel, sob o olhar atento do aposentado Luiz Ramos, 55 anos, que mora no bairro desde 1980. “Com o asfalto, haverá valorização dos imóveis. Não vamos sofrer mais com a poeira e o barro”, destaca.

O projeto

Além de 9 quilômetros de pavimentação, esta região da Vila Santa Luzia receberá mais 655 metros de drenagem (já foram implantados 3.262 quilômetros) e um piscinão para reter as águas pluviais. O piscinão será construído na Rua Santa Isabel, em uma área de 5 mil metros quadrados, com capacidade para reter 6 mil metros cúbicos de águas pluviais (6 milhões de litros). A bacia de retenção vai segurar a enxurrada que desce da parte alta do Santa Luzia e Vila Nasser. Deste ponto, escoará pela rede existente até a Avenida Miguel Vieira e desembocará no Córrego Imbirussu.

Ruas que serão pavimentadas

São Benedito, São Carlos, São Gregório, Adolfo Barbosa, Flávio Pedra, Santa Ana, Santa Barbara/Marcilio Cardoso, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emilia, Santa Gertrudes, Santa Isabel, Santa Madalena, Santa Marta, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre e Rua São Manoel.

