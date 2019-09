São Gabriel ganha Bebê Prefeita

Na 2ª Semana do Bebê, que ocorreu entre 9 e 13 de setembro, São Gabriel do Oeste - a cerca de 144 km de Campo Grande -, ganhou uma bebê prefeita. A Semana do Bebê é dedicada à promoção da importância dos cuidados na primeira infância;

Ana Laura Ferreira Machado nasceu na quinta-feira (12) no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, às 2h27, de parto normal (um dos critérios para o título), de acordo com o site Idest. A bebê, que chegou ao mundo pesando aproximadamente 3,4 kg e 49 cm é filha de Laura e Anderson Ferreira Machado. Além do diploma certificando a criança como bebê prefeita da cidade, a pequena recebeu um uniforme com o brasão da Prefeitura e um kit de maternidade com enxoval para recém-nascidos.

No mesmo quarto hospitalar de Ana Laura, Ária Lavínia Rogeano Lima recebeu o título de bebê vice-prefeita. A menina que nasceu com 45cm e 2,6 kg, na noite anterior, é filha de Carlos Nascimento Lima e Ana Gabrieli Rogeano França. Os pais não sabiam da ação e ficaram encantados com a visita do prefeito Jeferson Tomazoni e com os títulos de bebê prefeita e de vice-prefeita concedidos. “É uma experiência nova pra gente e uma grande alegria com a chegada de mais uma filha”, disse a mãe de Ana Laura.

De acordo com o prefeito Jeferson Tomazoni, este ato simboliza o encerramento da Semana do Bebê que hoje é uma das principais estratégias com o selo da Unicef para assegurar e promover o desenvolvimento da criança até os 6 anos de idade. “A ideia dessa ação é apresentarmos para as pessoas crianças que representem todas as estratégias de políticas públicas que o município desenvolve para a primeira infância, demonstrando a importância do acompanhamento e do cuidado com o bebê, desde o pré-natal”, comentou Jeferson. “É nosso compromisso o cuidado, tanto com a saúde materna, quanto com a saúde dos bebês nascidos aqui, que são o futuro da nossa cidade”, finalizou.

