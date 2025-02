São Julião inaugura Centro de Reabilitação Família Comolatti amanhã

A Associação Beneficente De Auxílio E Recuperação Dos Hansenianos, o Hospital São Julião, irá inaugurar o Centro de Reabilitação Família Comolatti, durante a manhã de domingo (23), em Campo Grande.

O projeto reúne Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Porém, é importante citar que todas as equipes médicas, de enfermagem, nutrição, serviço social e outras, interagem com o objetivo de reabilitar os pacientes, ambulatoriais ou de internação.

A importância da Reabilitação nasceu no São Julião em 1970, com a reestruturação da antiga colônia de hansenianos. Mesmo curados, os antigos pacientes herdavam graves sequelas, causadas pela longa convivência com a doença. Esse quadro passou a ser enfrentado com Fisioterapia, Ortopedia e uma sapataria que adaptou calçados e devolveu a capacidade de ir e vir a muitos enfermos mutilados. Hoje, a parceria com o Instituto Aliança, de Curitiba, está instalando uma nova sapataria no Hospital que, em vez dos velhos moldes de gesso, produzirá calçados em 3D.

O Centro de Reabilitação Família Comolatti conta com equipamentos de ponta em Eletroterapia (laser, eletroestimuladores periféricos, ultrassonografia terapêutica para lesões inflamatórias), aparelhos de ganhos funcionais (esteiras, bicicletas ergométricas, paralelas, espaldares) e aparelhos de musculação. Os tratamentos atuam em sequelas cardíacas, pneumológicas, neurológicas e ortopédicas.

Lançamento: 23 de fevereiro/domingo: 8h30 – Celebração da Missa / 10h – Cerimônia de Inauguração Local: Hospital São Julião – Avenida Lino Villachá, 1250. Bairro Nova Lima

