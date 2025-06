'Sara Nossa Terra' ganha dia em Calendário de Campo Grande

A Lei que cria o Dia Municipal da Igreja Sara Nossa Terra foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes e publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (10).

Conforme o texto, a medida é uma forma de homenagear a Igreja Sara Nossa Terra por todo o “trabalho espiritual e social prestado para a sociedade campo-grandense”.



A data comemorativa será celebrada, anualmente, no dia 21 de junho e passa a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande - MS, mas não será considerada um feriado municipal.



Na data será realizada uma Sessão Solene em homenagem ao Dia Municipal da Igreja Sara Nossa Terra.

