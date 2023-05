Saúde abre novo ponto de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (15), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), abriu novo ponto de vacinação contra a gripe em Campo Grande. A estrutura foi montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, que fica a rua Sete de Setembro 408, esquina com a Rua Quatorze de Julho.

Aberto até o dia 19, o local funcionará das 8h às 19h, com atendimentos por ordem de chegada . Durante a abertura, o secretário municipal de Saúde. Dr. Sandro Benites, reforçou a importância de toda a população se vacinar, sobretudo aqueles que pertencem aos chamados públicos prioritários, que acabam sendo mais suscetíveis a desenvolverem formas graves da doença.

"O frio já chegou e é muito importante estarmos vacinados e aumentarmos o índice de imunização em nossa capital. Somente assim iremos conseguir controlar a doença e evitar uma sobrecarga no serviço de saúde", comentou. Na oportunidade, o secretário agradeceu a todos os servidores da Sesau pela dedicação e o cuidado com a saúde da nossa população.

Conforme relatório disponibilizado na sexta-feira, dia 12 de maio, de maio pelo Serviço de Imunização da Sesau , 22,11% do público-alvo foi vacinado, o que representa 74,9 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

A maior taxa percentual de cobertura está entre os adolescentes em medidas socioeducativas, com 47,89%. No quantitativo, os idosos com 60 anos ou mais permanecem entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 41,7 mil foram vacinados, sendo 31,01% do público de 134.732 pessoas nesta faixa-etária.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

