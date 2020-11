Saúde autoriza velórios de contaminados por Covid-19 na capital; veja as regras

A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, aprovou a nota técnica para manejo de pessoas que morreram após infecção por coronavírus, que autoriza o velório do corpo no caso daqueles que não ficaram em isolamento.

Porém de acordo com a publicação feita do Diário Oficial de Campo Grande na edição de quinta-feira (5), haverá normas e limitação de pessoas no local do velório.

Considerando as atualizações da Anvisa constantes na Nota técnica n° GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020, os velórios de pessoas confirmadas por infecção ao vírus em questão e em período ativo de isolamento não deverão ocorrer para evitar aglomeração, para diminuir a probabilidade de contágio e como medida de controle. O corpo deve sair do local de falecimento direto para o sepultamento.

Recomenda-se que o caixão seja mantido fechado, para evitar contato físico com o cadáver, pois o vírus permanece viável em fluidos corpóreos e superfícies ambientais.

O contato físico, entre abraços, beijos e aperto de mãos devem ser evitados. Além disso é necessário que as funerárias disponibilizem água, sabonete líquido, papel toalhas e álcool em gel para higienização das mãos.

Já no caso de pessoas suspeitas ou confirmadas por infecção ao vírus cujo resultado é negativo anterior ao sepultamento e que estejam fora do período de transmissibilidade (após 20 dias de isolamento desde o início dos sintomas E pelo menos 24 horas sem febre E melhora dos sintomas), os velórios estão autorizados a ocorrer.

De acordo com nota da Anvisa“os dados disponíveis indicam que pessoas com COVID-19 leve a moderada podem transmitir o vírus não mais que 10 dias após o início dos sintomas. Pessoas com doença mais grave a crítica ou pessoas imunocomprometidas, provavelmente podem transmitir o vírus não mais que 20 dias após o início dos sintomas.”

Recomendações

Para a realização dos velórios permitidos, os locais devem conter o menor número possível de pessoas, para menor probabilidade de contágio por Covid-19.

Recomenda-se no máximo 10 pessoas em enterros e velórios, que devem ocorrer por tempo limitado de duas horas de duração.

As medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas as circunstâncias, devem ser seguidas, incluindo o uso obrigatório de máscara. Enquanto para as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), é recomendado a não participarem nos funerais; bem como, pessoas sintomáticas respiratórias.

Clique aqui e veja todas as recomendações na íntegra a partir da página 5.

