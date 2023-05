Saúde municipal tem polêmica nos seus transportes

Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) , do setor de operações de transporte, buscam esclarecimentos sobre a conduta de um gerente que estaria cometendo assédio moral com os colegas de trabalho.

De acordo com uma trabalhadora, que terá a identidade preservada, o atual gerente do Setor de Transporte (Setrans) vem coagindo, sendo abusivo, intimidador e impondo barreiras aos colaboradores. Como exemplo ela afirmou que o homem troca funcionários de setor sem aviso, tirou os motoristas concursados para colocar motoristas contratados que não tem autorização para dirigir carro oficial, além de usar o veículo para benefício próprio.

Além disso, a frota de veículos da Secretaria estaria sem a manutenção devida por omissão do novo gerente, que foi destinado ao setor logo após o secretário de Saúde Sandro Benites assumir o cargo.

Os colaboradores pedem ainda atenção por parte dos vereadores, do secretário de Saúde e da prefeitura para que o caso seja esclarecido e uma solução seja tomada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que irá abrir um processo de sindicância para apurar a situação. O órgão alega ter ouvido informalmente alguns dos envolvidos, onde foi pontuado eventual descontentamento em relação as condutas e regramentos, que envolvem a rotina de trabalho, a qual os mesmos consideram cobradas de maneira excessiva, no entanto são necessárias para a manutenção do bom funcionamento do setor. Todas estas questões serão tratadas dentro do processo de sindicância.

Deixe seu Comentário

Leia Também