Sebrae inicia atendimentos porta a porta a micro e pequenas empresas em MS

Ação leva orientação empresarial gratuita diretamente aos negócios

13 janeiro 2026 - 08h36
A partir desta segunda-feira (12), o Sebrae/MS inicia os atendimentos do programa “Sebrae na sua empresa”, ação anual voltada ao fortalecimento de micro e pequenas empresas em Mato Grosso do Sul. A iniciativa leva orientação empresarial diretamente aos negócios, por meio de visitas presenciais realizadas de porta em porta por um Agente de Orientação Empresarial (AOE), que faz um diagnóstico da empresa para identificar os principais desafios enfrentados pelo empreendedor e, a partir disso, apresentar soluções compatíveis com a realidade de cada negócio.

Os atendimentos acontecem de segunda a sábado, com exceção de domingos e feriados. Os agentes estão devidamente identificados, utilizando camisetas com a inscrição “a serviço do Sebrae”, o que garante segurança e transparência durante as visitas.

Neste mês de janeiro, a ação será desenvolvida em seis municípios sul-mato-grossenses: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Coxim, Bonito e Corumbá. Cada empresa participante receberá duas visitas ao longo do ano. A primeira é dedicada a uma conversa diagnóstica sobre a gestão do negócio, enquanto a segunda tem como objetivo aprofundar as orientações e encaminhar soluções específicas, conforme as necessidades identificadas, contribuindo para melhorias na organização e no desempenho da empresa.

De acordo com Lucielle Lima, coordenadora de Atendimento e Relacionamento do Sebrae/MS, o modelo de atendimento aproxima a instituição do empreendedor e torna a relação mais humanizada. “O atendimento porta a porta permite conhecer o negócio onde ele realmente acontece. No local, o Sebrae entende de perto os desafios, identifica oportunidades e enxerga a realidade do dia a dia do empreendedor. Isso fortalece a confiança e gera resultados mais rápidos e eficazes, com um atendimento próximo, humano e focado em resultados reais”, explica.

Em 2025, cerca de 35 mil pequenos negócios foram atendidos por meio dessa abordagem, realizada por profissionais qualificados e sem custo para o empreendedor. Mais informações sobre as ações do Sebrae podem ser obtidas pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800, ou no site ms.sebrae.com.br.

