Sebrae leva atendimento gratuito a empreendedores locais do Nova Lima

O atendimento itinerante gratuito do Sebrae/MS chega ao bairro Nova Lima nos dias 20, 21 e 22 de outubro. A ação “O Sebrae vai até você” será realizada no Supermercado Pires, localizado na Rua Jerônimo de Albuquerque, 2336, das 8h às 12h e das 13h às 18h.

A iniciativa oferece aos moradores, empreendedores locais e potenciais empresários da região orientações individualizadas nas áreas de gestão, finanças, marketing, formalização e regularização de Microempreendedores Individuais (MEIs). No local também será possível facilitar parcelamentos e imprimir boletos, tornando o atendimento mais ágil e completo.

Segundo dados da Receita Federal, o Nova Lima concentra hoje mais de 2.600 pequenos negócios ativos, sendo 1.721 registrados como MEIs. Os setores com maior representatividade são os de serviços (50,73%), seguidos de comércio (24,67%) e indústria (24,02%).

Para o analista-técnico do Sebrae/MS, Yago Roque Perez, muitas pessoas da região ainda encontram dificuldades para se deslocar até o centro da cidade em busca de atendimento. Por isso, levar os serviços para dentro do bairro é uma forma de facilitar o acesso e promover desenvolvimento. “A ação reforça o compromisso do Sebrae em estar sempre presente, levando informação, apoio e soluções que ajudam o empreendedor local a manter seu negócio em dia e crescer com segurança. Quando aproximamos o Sebrae da comunidade, fortalecemos o comércio local e incentivamos o desenvolvimento econômico do bairro”, destaca.

Para ser atendido, é necessário apresentar documento pessoal com CPF. Nos casos de formalização, alteração cadastral, baixa ou emissão de guias, o interessado deve estar com o aplicativo GOV.BR atualizado e, se o empreendimento tiver ponto fixo, apresentar também a Inscrição Imobiliária do endereço. Já para impressão de boletos, é preciso levar documento com CPF, cartão CNPJ e, se houver, recibo de parcelamento ou boleto anterior.

Serviço:

O atendimento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de outubro, das 8h às 12h e das 13h às 18h, dentro do Supermercado Pires (Rua Jerônimo de Albuquerque, 2336, bairro Nova Lima). Mais informações aos empreendedores por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800

